பாரம்பரிய விளையாட்டு: சுண்டு முத்து
தென்னிந்தியாவில் பிரபலமாக விளையாடப்படும் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளில் ஒன்று, சுண்டு முத்து.
தென்னிந்தியாவில் பிரபலமாக விளையாடப்படும் பாரம்பரிய நாட்டுப்புற விளையாட்டுகளில் ஒன்று, சுண்டு முத்து. இது எளிய இயற்கைப் பொருள்களைப் பயன்படுத்தி ஆட்டக்காரரின் கவனம், நுண் இயக்கத் திறன் மற்றும் இடைவெளி பற்றிய கணிப்பைக் கணிக்கும் 'சுண்டி விளையாடும்' விளையாட்டாகும்.
உண்மைக் காரணி
வரலாற்று ரீதியாக, குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் அறுவடை இடைவேளையின் போது அல்லது கோடை விடுமுறையின் போது நேரத்தைக் கழிப்பதற்கான ஒரு விருப்பமான வழியாக இவ்விளையாட்டு இருந்தது.
தேவையான பொருள்கள்:
காய்ந்த புளியங்கொட்டைகள்.
விதிகள்:
குறிவைத்த பிறகு ஆட்டக்காரர் அதை அடிக்கத் தவறினால், அவர்களின் வாய்ப்பு உடனடியாக முடிவடையும்.
குறிவைத்த விதையைத் தவிர வேறு ஏதேனும் விதையை அடிப்பது அல்லது தொடுவது 'பச்சா' எனப்படும் தவறாகும். இது வாய்ப்பை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும்.
ஓர் ஆட்டக்காரர் வாய்ப்பை இழக்கும்போது, அடுத்தவர் தரையில் உள்ள மீதமுள்ள விதைகளைப் பயன்படுத்தி விளையாட்டைத் தொடர்வார்.
விளையாடுவது எப்படி?
ஆட்டத்தைத் தொடங்கும் முன், பங்குபெறும் ஒவ்வொரு ஆட்டக்காரரும் தங்களின் கையிருப்பில் இருந்து சம எண்ணிக்கையிலான காய்ந்த புளியங்கொட்டைகளை எடுத்து, நடுவில் பொதுக் குவியலாகப் பங்களிப்பாக வழங்குவார்கள்.
முதல் ஆட்டக்காரர் அந்த மொத்தப் புளியங்கொட்டைகளையும் தன் கையில் அள்ளி எடுத்து, தரையில் ஒன்றோடொன்று மோதிப் பரவலாகச் சிதறும்படி செல்லமாக வீசுவார். விதைகள் அனைத்தும் தரையில் சிதறி விழுந்ததும், ஆட்டக்காரர் கூர்ந்து கவனித்துத் தனக்கு வசதியான இரண்டு இலக்கு விதைகளை அடையாளம் காண்பார்.
அதன்பின், தன் சுண்டு விரலை ஆள்காட்டி விரலால் பிடித்துப் பின்னோக்கி இழுத்து, ஒரு விதையை விசை கொடுத்துச் சுண்டி, மற்றொன்றைச் சரியாகப் போய் அடிக்குமாறு இலக்கு வைப்பார். சுண்டும் போது தன் கையின் பிற பகுதிகள் தரையிலிருக்கும் மற்ற விதைகள் மீது படாதவாறு மிகவும் எச்சரிக்கையாகச் செய்ய வேண்டும்.
சுண்டிய விதை சென்று இலக்கு விதையைத் துல்லியமாகத் தாக்கிவிட்டால், அந்த இரண்டு விதைகளையும் அவர் தனதாக்கிக் கொண்டு புள்ளி பெறலாம். இவ்வாறு தவறேதும் செய்யாமலும், இலக்கை தவறவிடாமலும் இருக்கும் வரை அவரே தொடர்ந்து அடுத்தடுத்த விதைகளைச் சுண்டி விளையாடும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்.
ஒருவேளை சுண்டிய விதை இலக்கைத் தவறவிட்டாலோ, அல்லது 'பச்சா' (குறிவைத்த விதையைத் தவிர வேறு விதையைத் தொடுவது/அடிப்பது) போன்ற தவறுகளைச் செய்தாலோ, அவருடைய வாய்ப்பு உடனடியாக நிறைவடைந்து, அடுத்த ஆட்டக்காரருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
வெற்றி பெறுவது எப்படி?
ஆட்டத்தின் முடிவில் அதிக எண்ணிக்கையிலான விதைகளைச் சேகரிக்கும் ஆட்டக்காரர் வெற்றியாளராக அறிவிக்கப்படுவார்.
நன்மைகள்:
துல்லியமான விரல் அசைவுகள் தேவைப்படுவதால் கை-கண் ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்துகிறது.
தூரத்தைச் சரியாகக் கணிக்கவும், அதிக கவனத்தைத் தக்கவைக்கவும் ஆட்டக்காரர்களுக்குச் சவால் விடுகிறது.
சிறிய குழந்தைகளுக்கு அடிப்படை எண்ணுதல் மற்றும் புள்ளிகளைக் கணக்கிடும் முறையைப் பயிற்சி செய்ய உதவுகிறது.
தொழில்முறை விளையாட்டுகளுடன் இது எவ்வாறு தொடர்புடையது?
விரலால் சுண்டும் செயலும், ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடிக்கும் நோக்கமும் கேரம் விளையாட்டின் நுட்பங்களை மிகவும் ஒத்துள்ளன.
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