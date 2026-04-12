சேப்பங்கிழங்கு போண்டா

தேவையான பொருள்கள்:
சேப்பங்கிழங்கு- 1 கிலோ
கடலை மாவு- 300 கிராம்
அரிசி மாவு- 600 கிராம்
மிளகாய்த் தூள்- 1 தேக்கரண்டி
பச்சை மிளகாய்- 10
புளி, கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி, உப்பு, எண்ணெய்- தேவையான அளவு
செய்முறை:
புளியை ஊறவைத்து 5 தேக்கரண்டி அளவுக்கு வடிக்கவும். சேப்பங்கிழங்கை வேக வைத்து தோலுரிக்கவும். ஒரு பாத்திரத்தில் சேப்பங்கிழங்கு, புளித் தண்ணீர், அரிசி மாவு, கடலை மாவு, மிளகாய்த் தூள் ஆகியவற்றுடன் நறுக்கிய பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை, கொத்துமல்லி, உப்பு சேர்த்து போண்டா மாவு பதத்துக்குப் பிசையவும். வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, காய்ந்தவுடன் சிறு போண்டாக்களாகப் போட்டு நன்கு வெந்ததும் எடுக்கவும்.
-ஏ.மூர்த்தி, புல்லரம்பாக்கம்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை