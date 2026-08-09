மனு மந்த்ரா கிரியேஷன்ஸ் மற்றும் ஸ்ரீ விஷ்ணு கிரியேஷன்ஸ் வழங்கும் 'மர்டர் இன் டவுன்' படத்தை, பாலகிருஷ்ணன் எழுதி இயக்கியுள்ளார். அவர் இப்படத்தை ஒரு விறுவிறுப்பான புலனாய்வு குற்ற த்ரில்லராக உருவாக்கியுள்ளார். தலைப்பே ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது. ஒவ்வொரு வெளிப்பாடும் ஓர் ஆழமான மர்மத்துக்கு இட்டுச்செல்லும்.
கிருஷ்ணா, பிந்து மாதவி, பாலசரவணன், வைபவ் முருகேசன், ஆர்.பாண்டியராஜன், சின்னி ஜெயந்த் உள்ளிட்டோர் நடிக்கின்றனர். படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர், அதன் அடுக்குகள் கொண்ட காட்சி விவரிப்பால் உடனடியாக கவனத்தை ஈர்க்கிறது.
கிருஷ்ணா, நடுத்தர வயது காவல்துறை அதிகாரி அதியமானாகத் தோன்றுகிறார். சாதாரண உடையில், மிக நேர்த்தியாக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு குற்ற நிகழ்விடத்தில் நடந்து செல்லும் நடிகரின் மற்றொரு புகைப்படம், மேலும் ஆர்வத்தைத் தூண்டுகிறது. சிதறிக் கிடக்கும் ஆதாரங்கள், ரத்தக்கறை படிந்த ஒரு கோப்பு, கைவிடப்பட்ட ஒரு காவல்துறை தொப்பி, கண்காணிப்புக் கருவிகள், ஒரு பேரழிவுகரமான வெடிப்பு மற்றும் கரடுமுரடான நிலப்பரப்பு ஆகியவை ஒன்றிணைந்து ஒரு மர்மமான சூழலை உருவாக்குகின்றன. இது 'மர்டர் இன் டவுன்' ஒரு வழக்கமான மர்ம கதையை விட மிகவும் மேலானது என்பதை உணர்த்துகிறது.
குற்றாலம் மற்றும் கேரளாவின் அழகிய இடங்களில் இந்தப் படத்தின் படப்பிடிப்பு நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில், தற்போது பின்னணி பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடந்து வருகின்றன. இப்படத்தின் ஈர்க்கக்கூடிய திரைக்கதை, விறுவிறுப்பான கதைக்களம் மற்றும் பார்வையாளர்களை உள்ளிழுக்கும் காட்சி அமைப்பு ஆகியவை புத்துணர்ச்சியான திரையரங்க அனுபவத்தை வழங்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறார் இயக்குநர்.
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