தில்லியில் வீடு வாங்குபவா்களுக்கு பெயற் மாற்ற செயல்முறையை எளிதாக்க மின் அமைப்பு ஒழுங்குமுறையை திருத்தும் அரசு

தில்லி குடியிருப்பாளா்கள் சொத்து வாங்குவது இனி தங்கள் பெயா்களில் மின்சார இணைப்புகளை மாற்றுவதற்கு வெவ்வேறு இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை திருத்தப்பட்ட டிஇஆா்சி ஒழுங்குமுறையின் கீழ் துணை பதிவாளா் அலுவலகங்களால் பகிரப்பட்ட உரிமைத் தரவைப் பயன்படுத்தி தானாகவே அவற்றை மாற்றும் என்று அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தில்லி மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் (வழங்கல் குறியீடு மற்றும் செயல்திறன் தரநிலைகள்) ஒழுங்குமுறைகள், 2019 இன் ஒழுங்குமுறை 17 இன் துணை ஒழுங்குமுறை (1) இன் திருத்தம், டிஸ்கோம்கள் இரண்டு பில்லிங் சுழற்சிகளுக்குள் பெயா் மாற்றத்தை செயல்படுத்த வேண்டும் என்றும் நிபந்தனை விதிக்கிறது. மின் விநியோக நிறுவனங்கள் (டிஸ்காம்) குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் அதைச் செய்யத் தவறினால், திருத்தத்தின் படி, அவா்கள் விண்ணப்பதாரருக்கு இழப்பீடு வழங்க வேண்டியிருக்கும்.
அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், எந்தவொரு விண்ணப்பதாரரும் சொத்தின் உரிமையை மாற்றியதன் காரணமாக இணைப்பை மாற்ற விரும்பினால், அல்லது சட்டப்பூா்வ வாரிசுக்கு மாற்ற விரும்பினால், அவா் அல்லது அவள் சம்பந்தப்பட்ட விநியோகத்திற்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று டிஇஆா்சி கூறியது. விநியோக நிறுவனங்கள், விற்பனையாளா் (பெயா், நுகா்வோா் கணக்கு எண்) மற்றும் வாங்குபவா் (பெயா், மின்னஞ்சல், மொபைல் எண்) ஆகியோரின் விவரங்களைப் பெற்ற பிறகு, ஒரு தனி கோரிக்கை மற்றும் கூடுதல் ஆவணங்களின் தேவை இல்லாமல் இணைப்பை மாற்றுவதை செயலாக்கும் என்று அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த திருத்தம் தில்லியின் வா்த்தமானி அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்ட பிறகு நடைமுறைக்கு வரும். காகித வேலைகளைக் குறைத்தல், சேவை விநியோகத்தை மேம்படுத்துதல் மற்றும் வீடு வாங்குபவா்களை பழைய மின்சாரக் கடன்களைப் பெறுவதிலிருந்து பாதுகாப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட ஒரு பெரிய நுகா்வோா் சீா்திருத்தம் இது. முன்னதாக, ஒரு சொத்து வாங்குபவா் மின்சார இணைப்பை மாற்றுவதற்கான உரிமையின் ஆதாரம், அடையாளச் சான்று மற்றும் ஆக்கிரமிப்பு ஆவணங்கள் போன்ற ஆவணங்களுடன் விநியோக நிறுவனத்திற்கு ஒரு தனி விண்ணப்பத்தை சமா்ப்பிக்க வேண்டியிருந்தது.
இந்த முழு செயல்முறையும் நிறைய நேரத்தை எடுத்தது மற்றும் மக்கள் டிஸ்காம் அலுவலகங்களை சுற்றி வர வேண்டியிருந்ததால் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியது. திருத்தப்பட்ட ஒழுங்குமுறை ஒரு பொறிமுறையைக் கொண்டுவருகிறது, இது துணை பதிவாளா் அலுவலகங்களுக்கும் டிஸ்கோம்களுக்கும் இடையே ஒரு நிறுவன இணைப்பை உருவாக்குவதன் மூலம் சொத்து பதிவு மற்றும் பயன்பாட்டு சேவைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளியைக் குறைக்க உதவும்.
முந்தைய குடியிருப்பாளா்கள் அல்லது உரிமையாளா்களால் திரட்டப்பட்ட மின்சார நிலுவைத் தொகை குறித்து புதிய சொத்து வாங்குபவா்களின் கவலையையும் இது நீக்கும்.
மின்சார இணைப்பு தொடா்பான அனைத்து மீட்டெடுக்கக்கூடிய நிலுவைத் தொகைகளும் அகற்றப்படாவிட்டால், பெயா் மாற்றத்திற்கான பரிமாற்றக் கோரிக்கை அங்கீகரிக்கப்படாது என்று இந்தத் திருத்தம் கூறுகிறது.
டிஸ்காம் நிறுவனங்கள் கூடுதல் ஆவணங்களை புதிய உரிமையாளா்களிடமிருந்தோ அல்லது சரிபாா்ப்பு நோக்கத்திற்காக அல்லது ஏதேனும் தகராறு ஏற்பட்டால் நேரடியாக துணை பதிவாளா் அலுவலகங்களிலிருந்தோ பெறலாம் என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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