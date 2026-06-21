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சத்திய விளையாட்டு

சங்கமித்ரன் புரொடக்ஷன், அம்மன் ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்து வரும் படம் 'ப்ராமிஸ்'. அருண்குமார் சேகரன் கதாநாயகனாக நடித்து இயக்கியுள்ளார்.

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Updated On :21 ஜூன் 2026, 4:14 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சங்கமித்ரன் புரொடக்ஷன், அம்மன் ஆர்ட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் இணைந்து தயாரித்து வரும் படம் 'ப்ராமிஸ்'. அருண்குமார் சேகரன் கதாநாயகனாக நடித்து இயக்கியுள்ளார். கதாநாயகியாக நதியா சோமு நடிக்கிறார்.

சுஜன், அம்ரிஷ், பிரதாப், கோகுல், சுந்தரவேல், ராஜ்குமார், கலைவாணி உள்ளிட்டோர் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடிக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு மனிதனும் தனது வாழ்க்கையில் சத்தியத்தின் சோதனையை ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்கொண்டிருப்பார்கள்.

அப்படிப் படத்தில் கதாநாயகன் எதிர் கொள்ளும் தருணங்கள் படம் பார்ப்பவர்களை சுவாரஸ்ய ஆட்டத்துக்குள் இறங்கி ரசிக்க வைக்கும். படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் வெளியாகி பரவலான பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது.

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