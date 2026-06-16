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ஒரே நேரத்தில் 3 திரைப்படங்களைத் தயாரிக்கும் கமல் ஹாசன்!

ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பு குறித்து...

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நடிகர்கள் கமல்ஹாசன், ரஜினிகாந்த்

Updated On :16 ஜூன் 2026, 4:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் கமல் ஹாசன் ஒரே நேரத்தில் 3 திரைப்படங்களைத் தயாரித்து வருகிறார்.

நடிகரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் தக் லைஃப் திரைப்படத்திற்குப் பின் சண்டைப் பயிற்சியாளர்கள் அன்பறிவ் இயக்கத்தில் தன் 234 படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், தேர்தல் காரணங்களால் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தள்ளிச் சென்றது.

தொடர்ந்து, ராஜ்கமல் நிறுவனம் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது படத்தையும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தையும் தயாரிப்பதாக அறிவித்தது.

இதில், சேயோனின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு மதுரையில் முடிந்துள்ளது. அடுத்தகட்ட படப்பிடிப்பு விரைவில் துவங்குகிறது. இதற்கிடையே, இயக்குநர் அஷ்வத் மாரிமுத்து இயக்கும் ரஜினி 173 படத்தின் பணிகளும் துவங்கியுள்ளன.

இதுபோக, அன்பறிவ் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல் ஹாசன் நடிக்கும் படத்தின் படப்பிடிப்பும் விரைவில் துவங்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதனால், ஒரே நேரத்தில் ராஜ்கமல் நிறுவனம் மூன்று திரைப்படங்களைத் தயாரித்து வருவது எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Actor Kamal Haasan is producing three films simultaneously.

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