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செய்திகள்

இயக்குநர் அருண் குமார் இயக்கத்தில் நடிக்கும் கமல் ஹாசன்?

நடிகர் கமல் ஹாசனின் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

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கமல் ஹாசன்

Updated On :26 ஜூலை 2026, 4:26 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் கமல் ஹாசன் இயக்குநர் அருண் குமார் இயக்கத்தில் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

நடிகரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான கமல் ஹாசன் தக் லைஃப் திரைப்படத்திற்குப் பின் சண்டைப் பயிற்சியாளர்கள் அன்பறிவ் இயக்கத்தில் தன் 234-வது படத்தில் நடிக்கத் திட்டமிட்டிருந்தார். ஆனால், தேர்தல் காரணங்களால் அப்படத்தின் படப்பிடிப்பு தள்ளிச் சென்றது.

தொடர்ந்து, ராஜ்கமல் நிறுவனம் நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் 173-வது படத்தையும் நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் சேயோன் திரைப்படத்தையும் தயாரித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், சித்தா திரைப்படத்தை இயக்கிய சு. அருண் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் கமல் ஹாசன் நடிக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அருண் குமார் இறுதியாக இயக்கிய வீர தீர சூரன் திரைப்படம் கலவையான விமர்சங்களைப் பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

Reports indicate that actor Kamal Haasan is set to act under the direction of Arun Kumar.

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