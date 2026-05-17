ஞாயிறு கொண்டாட்டம்

அனிமேஷனுக்கு பால்கே விருது

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

ஆட்லர் எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில், நவீத் எஸ் ஃபரீத், அசாருதீன் சுலைமான் இயக்கத்தில் உருவான படம் 'தி வைல்ட் கால்'. அனிமேஷன் வனவிலங்கு சாகசப் படமான இதை ராஜ்கிர் சஃபாரி வழங்கியுள்ளார்.

இந்த நிலையில், இந்திய சினிமாவின் தந்தை என அழைக்கப்படும் தாதாசாகேப் பால்கே பெயரில் நடைபெற்று வரும் இந்தியாவின் மிகவும் மதிப்புமிக்க சுயாதீன திரைப்பட விழாக்களில் ஒன்றான, 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான தாதாசாகேப் பால்கே திரைப்பட விழாவில், 'தி வைல்ட் கால்' திரைப்படம், 'சிறந்த அனிமேஷன் திரைப்படத்துக்கான' விருதை வென்றுள்ளது.

லைட்ஸ் ஆன் மீடியாவின் அனிமேஷன் பணிகள் வெங்கி சந்திரசேகர் தலைமையில் உருவாக்கப்பட்டது. இவர்களோடு இணைந்து ஜிப்ரான் வைபோதாவின் பின்னணி இசை நேர்த்தியாக உருவாக்கப்பட்டு இருந்தது.

இத்திரைப்படம் சிங்கம், புலிகள் இந்தியாவின் பல்லுயிர்ப் பெருக்க மையங்களான இந்தியப் பெருங்கடல், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைகள், இமயமலை, தார் பாலைவனம் வழியாகப் பயணிப்பதைப் பின்தொடர்கிறது. மேலும் இந்திய யானை, பெருங்குருவி உள்பட 23 குறிப்பிடத்தக்க உயிரினங்களை

பார்வையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதோடு, பாதுகாப்பு, காலநிலை நடவடிக்கை, வாழ்விடப் பாதுகாப்பு, மனித-வனவிலங்கு சகவாழ்வு குறித்த முக்கிய செய்திகளையும் வழங்குகிறது.

15 மே 2026, 8:04 pm IST