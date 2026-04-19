விரைவில் மகா அவதார் பரசுராம்!

ஹொம்பலே தயாரிப்பில் உருவாகும் அடுத்த அனிமேஷன் அவதாரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹொம்பாலே ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் அனிமேஷன் திரைப்படமாக உருவான மகாவதாரம் நரசிம்மா இந்தியளவில் மிகப்பெரிய கவனம் பெற்றது.
இந்த அனிமேஷன் படத்தை அஸ்வின் குமார் இயக்கியிருந்தார். அனிமேஷனில் வரும் காட்சிகளின் தரம் கதைக்கு நியாயம் சேர்க்கும் வகையில் இருந்ததால் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை ரசிக்கக்கூடிய படமாக வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் ரூ. 300 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது.
இந்த நிலையில், விஷ்ணுவின் 10 அவதாரங்களைத் திரைப்படமாக்கும் முயற்சியின் இரண்டாவது அவதாரத்திற்கான அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இதன்படி, பரசுராம் அவதாரம் முழு விஎஃப்எக்ஸ்-ல் திரைப்படமாகிறது.
அஸ்வின் குமார் இயக்கத்தில் தயாராகும் இப்படம் பான் இந்திய மொழிகளில் வருகிற டிசம்பர் மாதம் வெளியாகவுள்ளது. சாம் சிஎஸ் இயக்கவுள்ளார்.
