அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பென்டர் சீசன் 2 டிரைலர்!

ஆல்பெர்ட் கிம் உருவாக்கிய அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பென்டர் சீசன் 2 என்ற இணையத் தொடரின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது. இந்த டிரைலர் இணையத்தில் கவனம் ஈர்த்து வருகிறது.
காற்றின் மூலம் பொருள்களைக் கட்டுப்படுத்தி சண்டையிடும் கதாபாத்திரங்களின் கதையாக உருவாகியுள்ளது அவதார்: லாஸ்ட் ஏர்பென்டர். நெட்பிளிக்ஸில் வெளியாகும் இந்தத் தொடருக்கு ரசிகர்களிடையே மிகுந்த ஆதரவு இருந்து வருகிறது.
முன்னதாக அனிமேஷனாக வெளியான இந்தத் தொடரின் லைவ் ஆக்ஷன் பாணியில் தற்போது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. முதல் பார்வையில் உடல்ரீதியான பலம்கொண்ட வீரர்களும் சூப்பர்பவர் கொண்டவர்கள் மோதும் சண்டைக் காட்சிகள் கவனம் ஈர்த்துள்ளன.
உலகெங்கும் நடைபெறும் போர் மெல்ல மெல்ல எர்த் கிங்டமில் இருக்கும் பா சிங் சே இடத்துக்கு வருகிறது. இந்த சீசனில் முக்கியமான நான்கு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெறும் போர்க் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த சீசனில் காற்று, நீர், நெருப்பு, பூமியை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என ஆங்க் கற்றுக்கொள்கிறார். கதையின்படி எர்த் கிங்கை அவர்களது போரில் பங்கெடுக்க ஆங்க் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் ஆதரவு கேட்பதுபோல் இருக்கிறது.
நெட்பிளிக்ஸில் இந்தத் தொடர் வரும் ஜூன் மாதம் 25ஆம் தேதி வெளியாகவிருக்கிறது. நிக்கலோடியன் தயாரிப்பில் உருவாகிய அவதார்: தி லாஸ்ட் ஏர்பென்டர் 3 சீசன்களாக அனிமேஷனில் 2005-08 வரை வெளியாகியிருந்தது.
இதன் முதல் பாகம் கடந்த 2024ல் 8 எபிசோடுகளாக வெளியாகியிருந்தது. சில விமர்சனங்கள் இருந்தாலும் இந்தத் தொடருக்கு நல்ல வரவேற்பு இருந்தது.
The official trailer for Avatar: The Last Airbender Season 2 has arrived
