பால் டப்பாவின் விடியோ ஆல்பம்
சுயாதீன இசை உலகில் முன்னணி இசைக்கலைஞர் பால் டப்பா.
சுயாதீன இசை உலகில் முன்னணி இசைக்கலைஞர் பால் டப்பா. இவரது மியூசிக் ஆல்பம் வெளியானவுடன் அதிகப்படியான டிஜிட்டல் பார்வைகளைப் பெற்று இணையத்தை அதிர வைத்து வருகிறது.
இவர் அண்மையில் பாடல் எழுதி, பாடி, நடித்த 'ஏரோபிளேன்' எனும் விடியோ ஆல்பத்தை 'திங்க் இன்டி மியூசிக் நிறுவனம்' வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில் நடிகை அனன்யா ராம் பிரசாத் ஆகியோர் நடித்திருக்கிறார்கள். ராகுல் அசோக் குமார் இயக்க, அடியேல் மஸார் இசையமைத்துள்ளார். பிரகதீஷ் பிரபு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிறார்.
'காதல் வேணாம்னு சொன்னா காதல் பண்ண சொன்னாயே...' எனத் தொடங்கும் இந்தப் பாடலில், விமானப் பயணிகளாகப் பிரிந்த காதலர்கள் மீண்டும் சந்திக்கிறார்கள். அவர்களின் காதல்... நினைவலைகளாக இசையுடன் பயணிக்கிறது. பால் டப்பா மற்றும் அனன்யா ராம் பிரசாத்தின் கெமிஸ்ட்ரியானது இசையுடன் இணைந்து ரசிக்கும் வகையில் உருவாகி இருக்கிறது. இது ஒரு லவ் பெயிலியர் சாங் என்பதாலும், பிரிவுக்குப் பிறகான சந்திப்பு குறித்தது என்பதாலும் சிங்கிள் பாய்ஸ்களின் ஸ்டேட்டஸாக மாறி உள்ளது.
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