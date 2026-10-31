சின்னதிரை
சில மாதங்களுக்கு முன் திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் சேரன் தலைமையிலான அணியினர் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் பதவிகளைக் கைப்பற்ற, மீதமுள்ள பதவிகளில் பெரும்பாலான இடங்களைக் கைப்பற்றி, சேரன் அணியைவிட கூடுதலாக ஓரிடத்தைப் பிடித்தது எதிரணி.
சில மாதங்களுக்கு முன் திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கு நடைபெற்ற தேர்தலில் சேரன் தலைமையிலான அணியினர் தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர் பதவிகளைக் கைப்பற்ற, மீதமுள்ள பதவிகளில் பெரும்பாலான இடங்களைக் கைப்பற்றி, சேரன் அணியைவிட கூடுதலாக ஓரிடத்தைப் பிடித்தது எதிரணி.
தொடர்ந்து சின்னதிரை இயக்குநர் சங்கத்துக்கான தேர்தலிலும் தலைவர் ஓர் அணியிலிருந்தும், செயலாளர், பொருளாளர் வேறு அணியிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். இப்போது சின்ன திரை எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கான தேர்தலிலும் தலைவர், பொருளாளர் மற்றும் பெரும்பாலான செயற்குழு உறுப்பினர்கள் ஓர் அணியிலிருந்தும், செயலாளர் மற்றும் தற்போதைய தலைவர் எதிரணியிலிருந்தும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றனர்.
தற்போது செயலாளராக இருந்த பெருமாள் நெர் மீண்டும் செயலாளாராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். முன்பு தலைவராக இருந்த தாமஸ் கென்னடி துணைத் தலைவராகத் தேர்வாகியிருக்கார். குரு சம்பத்குமார், ஜா.தீபா, கவிதா பாரதி உள்ளிட்டோர் மற்ற பதவிகளுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்.
பிரபல சமையல் கலைஞர் செஃப் தாமு அண்மையில் காலமானார். ஜெயா டி.வி., விஜய் டி.வி. சமையல் நிகழ்ச்சிகள் மூலம் பெரியளவில் மக்களிடையே பரிச்சயமான இவர், குக் வித் கோமாளி 7-ஆவது சீசனிலும் நடுவராக இருந்தார்.
இவரது மறைவுக்கு நடிகையும், 'குக் வித் கோமாளி' நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டவருமான திவ்யா துரைசாமி வெளியிட்ட இரங்கல் செய்தியில், 'எப்போதும் நேர்மறையான எண்ணங்களும், மகிழ்ச்சியான சுபாவமும் கொண்டவர் நீங்கள். 'உன்னைத் திருமணம் செய்துகொள்பவன் மிகவும் அதிர்ஷ்டசாலி... உனக்கு என்னவொரு கைப்பக்குவம்!' என்று என்னை எத்தனையோ முறை பாராட்டியிருக்கிறீர்கள்... எப்பொழுதும் 'அழகான பெண்' என்று அன்போடு அழைப்பீர்கள்' என நினைவு கூர்ந்துள்ளார்.
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