இடைவெளி...
'மகாநடி' திரைப்படத்தில், மறைந்த நடிகை சாவித்திரியின் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த கீர்த்தி சுரேஷுக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது.
கீர்த்தி சுரேஷ்
நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் 2018-ஆம் ஆண்டில்வெளியான 'மகாநடி' திரைப்படத்தில், மறைந்த நடிகை சாவித்திரியின் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்த கீர்த்தி சுரேஷுக்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது. அந்த வெற்றியைத் தொடர்ந்து அவருக்குத் தொடர்ச்சியான பட வாய்ப்புகள் வரவில்லை என அவர் அண்மையில் பேசியிருக்கிறார்.
இதுகுறித்து அவர் நிருபர்களிடம் கூறுகையில், 'இயக்குநர்களுக்கு என்னை எந்த மாதிரியான கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க வைப்பது என்பதில் ஒரு குழப்பம் இருந்தது. 'மகாநடி' போன்ற ஒரு படத்துக்குப் பிறகு எனக்கு இன்னும் பெரிய கதாபாத்திரங்களையே கொடுக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் யோசித்திருக்கலாம். ஆரம்பத்தில் தொடர்ச்சியான படப்பிடிப்புகளில் இருந்து எனக்கு ஓர் இடைவெளி கிடைத்தது மகிழ்ச்சியாகவே இருந்தது' என்றார்.
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