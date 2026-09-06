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அம்மா என்றால் அன்பு!

தில்லியைச் சேர்ந்த ரிஷி என்பவர், 1994-ஆம் ஆண்டில் தனது சொத்துகள் யார், யாருக்கு என்று மிக விரிவான உயிலை 489 பக்கங்களில், சுமார் 1,04,567 வார்த்தைகளில் எழுதினார்.

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 4:10 am IST

தில்லியைச் சேர்ந்த ரிஷி என்பவர், 1994-ஆம் ஆண்டில் தனது சொத்துகள் யார், யாருக்கு என்று மிக விரிவான உயிலை 489 பக்கங்களில், சுமார் 1,04,567 வார்த்தைகளில் எழுதினார். அதில் ஒவ்வொரு சொத்தும், ஒவ்வொரு நிபந்தனையும், ஒவ்வொரு வாரிசுக்கும் வழங்கப்படும் விதமும் மிக நுணுக்கமாக விவரிக்கப்பட்டிருந்தது.

அவருக்குப் பின்னர் அவரது மனைவி தனது உயிலை மிக எளிமையாக எழுதினார். அதாவது, 'அனைத்தும் மகனுக்கே' என்ற இரண்டு வார்த்தைகள் மட்டுமே முழு உயிலாக இருந்தது.

'சட்ட ரீதியாக உயிலின் நீளம் முக்கியமல்ல; அதன் தெளிவும் சட்டபூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும் விதமும் முக்கியம். தேவையற்ற சிக்கலான விளக்கங்களைவிட, தெளிவான விருப்பத்தைச் சுருக்கமாக எழுதுவதும் பல நேரங்களில் போதுமானதாக இருக்கலாம். இருப்பினும், நடை

முறையில் எந்த உயிலும் அந்த நாட்டின் சட்ட விதிகளின்படி சரியான கையொப்பம், சாட்சிகள், சட்டத் தேவைகளை பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும்' என்பது சட்ட விதிமுறையாகும்.

- நெ.இராமகிருஷ்ணன்

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