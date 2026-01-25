தமிழ்மணி

பொய்யாகப் புனைந்தாலும்...

எப்பொழுதும் உணவுண்ணலாகிய செயலினாலேயே உறுதி பெறும் என்று, அறிவிலே பெரியவர்கள் உண்மையை அறிந்து பார்த்துத் தள்ளிவிட்ட செத்தையாகும் இந்த உடம்பு.
தக்கோலந் தின்று, தலை நிறையப் பூச்சூடிப்,

பொய்க்கோலஞ் செய்ய, ஒழியுமே } 'எக்காலும்

உண்டி வினையுள் உறைக்கும்' எனப் பெரியோர்

கண்டு, கை விட்ட மயல்?

(பாடல் 43 அதிகாரம்: தூய்து அன்மை)

இதனைத் தக்கோலம் என்னும் மணப்பொருளைத் தின்றும், தலை நிறைய பூச்சூடியும், பொய்யாகப் புனைந்து புனைந்து கோலஞ் செய்து கொண்டாலும், இதன் கெட்ட நாற்றம் முழுவதும் ஒழிந்து விடுமோ?

