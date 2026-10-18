The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கனமழை எச்சரிக்கை: சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்! அரக்கோணத்தில் விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை!அதிகனமழை எச்சரிக்கை! சென்னைக்கு விரைந்தது தேசிய பேரிடர் மீட்புப் படை!வடகிழக்குப் பருவமழை: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் தயார்! செங்கோட்டையன்சொந்த ஊர் கொண்டு வரப்பட்ட தேவா உடல் தமிழகத்தில் 24 மணி நேரத்தில் பெய்த மழை அளவு! அதிகபட்சமாக பாரிமுனையில் 361.9 மி.மீ. பதிவு! சென்னைக்கு ரெட் அலர்ட்: செல்போன்களில் அலாரத்துடன் எச்சரிக்கை! சென்னைக்கு இன்று(அக். 18) ரெட் அலர்ட்!

நரக வேதனை தரும் தீவினை

பிறருடைய மனைவியரை விரும்பி, எழுகின்ற காலத்திலே தம்முள் தோன்றுகின்ற அச்சமோ மிகவும் பெரிதாகும்.

Updated On :

அச்சம் பெரிதால்; அதற்கின்பம் சிற்றளவால்;

நிச்சம் நினையுங்கால் கோக்கொலையால்;} நிச்சலும்

கும்பிக்கே கூர்த்த வினையால்; பிறன்தாரம்

நம்பற்க, நாணுடையார்!

(பாடல் 81 அதிகாரம்: பிறர்மனை நயவாமை)

பிறருடைய மனைவியரை விரும்பி, எழுகின்ற காலத்திலே தம்முள் தோன்றுகின்ற அச்சமோ மிகவும் பெரிதாகும். அந்தப் பேரச்சத்திற்குக் கைம்மாறாகக் கிடைக்கும் இன்பமோ மிகவும் சிறிதளவினதே. அந்த ஒழுக்கத்தின் உண்மையான நிலையினை ஆராய்ந்து பார்க்குமிடத்து, அரசனாற் கொலை செய்யப்படுதலும் நேர்வதாகும். எந்நாளும் நரக வேதனையை அடைதற்குரிய மிகுந்த தீவினையும் அதுவாகும். அதனால், நாணம் உடையவர் எவருமே அயலானது மனைவியை விரும்பாதிருக்கக் கடவர்.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

அதிர்ஷ்டசாலி

அதிர்ஷ்டசாலி

வீட்டு மனைகள் ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்: 6 வாரங்களுக்குள் அகற்ற அரசுக்கு உத்தரவு

வீட்டு மனைகள் ஆக்கிரமிப்பு விவகாரம்: 6 வாரங்களுக்குள் அகற்ற அரசுக்கு உத்தரவு

இலவச வீட்டு மனைகள் ஆக்கிரமிப்பு: மீட்கக் கோரிய மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு

இலவச வீட்டு மனைகள் ஆக்கிரமிப்பு: மீட்கக் கோரிய மனு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு

இது தெரியுமா? ஆமைகள் மிகவும் மெதுவாக நடப்பது ஏன்?

இது தெரியுமா? ஆமைகள் மிகவும் மெதுவாக நடப்பது ஏன்?

விடியோக்கள்

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

குரு அதிசார பெயர்ச்சி 2026 ராசி பலன்கள்! | ஜோதிட சிரோன்மணி ஆர்.கே. வெங்கடேஸ்வர் | Astrology

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு; கலங்கிய எம்.எஸ். பாஸ்கர் | Deva