தங்கத் தேர் திருவிழா.. எந்த கோயிலில் என்ன விசேஷம்?

வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம், கோபாலபுரம் அருள்மிகு கெங்கையம்மன் திருக்கோயில் ஆனிமாத பால்குடப் பெருவிழா ஜூலை10 ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 10 மணியளவில் நடைபெறும்.
காஞ்சிபுரம், அருள்மிகு ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் ஜூலை 12-ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மாலை 7 மணியளவில் தங்கத் தேர் திருவிழா நான்கு ராஜவீதியில் நடைபெறும்.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம், அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயிலில் ஜூலை12 ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) தேய்பிறை பிரதோஷ விழா மாலை 4.30 மணிமுதல் 6 மணிவரை நடைபெறும்.
சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம், ஸ்ரீ புஷ்பவனநாதர் உடனுறை ஸ்ரீ சௌந்தரநாயகி தாயார் கோயிலில் ஜூலை 12 }ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) உழவாரப்பணி நடைபெறுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மயிலம் பொம்மபுர ஆதீனம் ஸ்ரீமத் சிவஞான பாலய சுவாமிகள் திருமடத்தில், ஆதீன முதற்குரவர் ஸ்ரீலஸ்ரீ பாலசித்தர் மகா குருபூஜை விழாவை முன்னிட்டு அவரது குருமூர்த்தத்துக்கு ஜூலை 13}ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) காலை 7 மணிக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள், அதைத் தொடர்ந்து பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற உள்ளன.
தென்காசி மாவட்டம், சங்கரன்கோவில், அருள்மிகு சங்கரநாராயண சுவாமி திருக்கோயிலில் ஆடித்தவசு திருவிழா ஜூலை 18 ஆம் தேதி காலை 7 மணிக்கு மேல் 8 மணிக்குள் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி ஜூலை 29}ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் முக்கிய நிகழ்வான தவசுக்காட்சி ஜூலை 28 }ஆம் தேதி மாலை 6.05 மணிக்கும், இரவுக்காட்சி 11.45 மணிக்கும் நடைபெறும்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், பெருவுடையார் கோயிலில் எழுந்தருளியிருக்கும் அருள்மிகு மஹா வாராஹி அம்மனுக்கு 24}ஆம் ஆண்டு ஆஷாட நவராத்திரிப் பெருவிழா ஜூலை 13}ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) முதல் 23 ஆம் தேதி (வியாழக்கிழமை) வரை நடைபெறுகிறது.
தஞ்சை மூலை அனுமார் கோயிலில் ஆனி மாத அமாவாசை சிறப்பு வழிபாடு ஜூலை 14}ஆம் தேதி (செவ்வாய்க்கிழமை) காலை 10 மணியளவிலும், மாலை 6 மணியளவில் சிறப்பு அலங்காரமும் நடைபெறுகிறது.
ஈரோடு மாவட்டம், கோபிசெட்டிபாளையம், பாரியூர், வெள்ளாள பாளையத்தில் எழுந்தருளியுள்ள ஸ்ரீ சிவகாமி அம்மை உடனுறை ஸ்ரீமத் ஆனந்த நடராஜப்பெருமான் கோயிலில் திருவாதிரை கட்டளை பூஜை, எம்பிரான் திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் தேவாரம் முற்றோதுதல் ஜூலை 13}ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) காலை 9.30 மணிக்கும், சத்ரு சம்ஹார சஷ்டி வேல் பூஜை ஜூலை 19 ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 10 மணிமுதல் மதியம் 1 மணி வரை நடைபெறுகிறது.
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