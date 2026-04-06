Dinamani
எடப்பாடி பழனிசாமி வேட்புமனு தாக்கல்! மும்மொழிக் கொள்கையை அமல்படுத்துவோம் என்று பரப்புரை செய்யத் தயாரா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கேள்வி! புதுவையில் மகளிருக்கு இலவசப் பேருந்து, வேலைவாய்ப்பு, மருத்துவக் காப்பீடு! - ராகுல் அறிவிப்பு மாநிலங்களவை எம்பிக்களாக சுதீஷ், அன்புமணி உள்ளிட்டோர் பதவியேற்பு! ராணிப்பேட்டையில் போட்டியிடவில்லை: வினோத் காந்தி! சென்னை: ஜாபர் சாதிக் தொடர்புடைய இடங்களில் சோதனை சென்னையில் இன்று விஜய்யின் பிரசாரம் திடீர் ரத்து மேற்கு வங்க முதல்வர் மமதா பானர்ஜி ஹெலிகாப்டர் அருகே ட்ரோன்: 3 பேர் கைது தங்கம் விலை குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!தஞ்சை மாநகராட்சி மேயர் சண். ராமநாதன் ராஜிநாமா
/
உலகம்

பிஜி தீவில் பவளப்பாறையில் மோதி தரைதட்டிய கப்பல்: 30 பயணிகள் மீட்பு!

பிஜி தீவில் பவளப்பாறையில் மோதி தரைதட்டிய கப்பலில் இருந்து 30 பயணிகள் மீட்கப்பட்டனர்.

News image

கோப்புப்படம்.

Updated On :6 ஏப்ரல் 2026, 6:49 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ப்ளூ லகூன் குரூஸஸ் நிறுவனத்தால் இயக்கப்படும் எம்வி பிஜி பிரின்சஸ் என்ற கப்பல், கடந்த சனிக்கிழமை மொனூரிகி தீவுக்கு அருகே தரைதட்டியது. கப்பல் நங்கூரமிட்டபோது வானிலை அமைதியாகவே இருந்தாகவும் பிறகு திடீரென ஏற்பட்ட பலத்த காற்று காரணமாக கப்பலின் நங்கூரம் இழுக்கப்பட்டு, அருகிலுள்ள பவளப்பாறையில் மோதி கப்பல் தரைதட்டியதாகத் தெரிகிறது என்று ப்ளூ லகூன் குரூஸஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை கப்பலின் அருகே படகு கொண்டு வரப்பட்டு, 30 பயணிகளும் அவர்களது உடமைகளுடன் பத்திரமாக இறக்கப்பட்டனர் என்றும் இதில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுளளது. மீட்கப்பட்ட பயணிகள் அனைவரும் டெனாராவ் தீவுக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர். சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, கப்பலில் இருந்த எரிபொருள் மற்றும் எண்ணெய் வகைகள் திங்கள்கிழமைக்குள் அகற்றப்பட்டதாக சுற்றுலா நிறுவனம் கூறியுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து வந்த மீட்புப் பணி நிபுணர் ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிட்டு வருவதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. கப்பல் தரைதட்டிய தீவுதான் 2000-ஆம் ஆண்டு டாம் ஹாங்க்ஸ் நடிப்பில் வெளியான காஸ்ட் அவே திரைப்படம் படமாக்கப்பட்ட இடம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

Thirty passengers were evacuated from a cruise ship that ran aground on a reef in Fiji, the ship's owner said on Monday.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

வீடியோக்கள்

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

15 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

17 மணி நேரங்கள் முன்பு