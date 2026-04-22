க்யூட் பிஜி 2026 தேர்வு முடிவுகள்: ஏப். 24-ல் வெளியீடு!

க்யூட் பிஜி 2026 தேர்வு முடிவுகள் வரும் ஏப். 24 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தேசிய தேர்வுகள் முகமை (என்டிஏ) தெரிவித்துள்ளது.
நாடு முழுவதும் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகங்கள் மற்றும் அதன்கீழ் இயங்கும் கல்லூரிகளில் இளநிலை, முதுநிலை பட்டப்படிப்புகளில் சேர பல்கலைக்கழக பொது நுழைவுத் தேர்வில்(க்யூட்) தேர்ச்சி பெற வேண்டும். இந்தத் தேர்வை தேசிய தேர்வுகள் முகமை (என்டிஏ) ஆண்டுதோறும் நடத்தி வருகிறது.
எம்.ஏ., எம்.எஸ்., எம்.பிஎச்., எம்.டெக்., பிஜி டிப்ளோமா மற்றும் அட்வான்ஸ்ட் டிப்ளோமா படிப்புகளில் சேர க்யூட்-பிஜி 2026 தோ்வு எழுதுவது கட்டாயம்.
அடுத்த கல்வியாண்டின் (2026-27) முதுநிலை படிப்புகளுக்கான க்யூட் பிஜி 2026 நுழைவுத் தேர்வு முன்னதாக நடைபெற்ற நிலையில், விடைக் குறிப்புகளை தேசிய தேர்வு முகவை அண்மையில் வெளியிட்டது.
இந்த நிலையில், க்யூட் பிஜி 2026 தேர்வு முடிவுகள் வரும் ஏப். 24 ஆம் தேதி வெளியிடப்படும் என்று தேசிய தேர்வுகள் முகமையின் எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான விவரங்களை https://cuet.nta.nic.in என்ற இணையதளம் வழியாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Summary
The National Testing Agency (NTA) has announced that the CUET PG 2026 exam results will be released on April 24.
