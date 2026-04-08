Dinamani
அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: ரஷியா வரவேற்பு!நேபாளத்தில் மற்றொரு முன்னாள் பிரதமருக்கு எதிராக பிடி ஆணை!தேர்தல் ஆணையமும் காவிமயமாகி விட்டது! தலைமைச் செயலர் மாற்றத்துக்கு முதல்வர் கண்டனம்!ஈரானைவிட்டு உடனடியாக வெளியேறுங்கள்! இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் முக்கிய அறிவுறுத்தல்!அமெரிக்கா - ஈரான் போர்நிறுத்தம்: இந்தியா வரவேற்பு!ரூ.80,000 கோடியில் பச்சபத்ரா எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு ஆலை! ஏப்.21-ல் திறந்துவைக்கிறார் பிரதமர் மோடி!இபிஎஸ்ஸின் தனிச் செயலராக இருந்தவர் புதிய தலைமைச் செயலர்!ராஜஸ்தானில் மர்ம காய்ச்சலுக்கு 5 குழந்தைகள் பலி! கண்காணிப்பு தீவிரம்!தில்லிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாட மாட்டார்!தேர்தலுக்கிடையே நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடர்: மத்திய அரசு மீது திருச்சி சிவா குற்றச்சாட்டுதமிழக தலைமைச் செயலர், லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை டிஜிபி மாற்றம்!
/
உலகம்

ஈரானில் யுரேனியம் தோண்டி எடுக்கப்படும்: டிரம்ப் சூளுரை!

News image

டிரம்ப் - AP

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 2:50 pm

ஈரானில் கடந்தாண்டில் அமெரிக்கா-இஸ்ரேல் கூட்டு நடவடிக்கையின்போது புதைக்கப்பட்ட பி - 2 குண்டுகளில் உள்ள செறிவூட்டப்பட்ட யுரேனியம் ஈரானுடன் கைகோத்து நிச்சயம் ஆழத் தோண்டியெடுக்கப்படும் என்பதை அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உறுதியாகத் தெரிவித்திருக்கிறார்.

இதுவரை அங்கு நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில் அந்த யுரேனியம் மீது கை வைக்கவில்லை. ஆனால், ஈரானுடன் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தப்பட்டால், அதனையடுத்து அது நடக்கப் போகிறதென அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரான் ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கப்படும் என்று செவ்வாய்க்கிழமை சூளுரைத்த அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தமது நிலைப்பாட்டை அதன்பின் மாற்றிக்கொண்டதன் எதிரொலியாக அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே அடுத்த 2 வாரங்கள் போர்நிறுத்தம் நீட்டிக்கப்படுகிறதென அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஈரான் விவகாரம் பற்றி டொனால்ட் டிரம்ப் புதன்கிழமை(ஏப். 8) தமது ட்ரூத் சோசியல் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளதாவது : “யுரேனியம் செறிவூட்டல் இனிமேல் நடைபெறாது. ஈரானுடன் வரி விவகாரம் மற்றும் பொருளாதார தடை விவகாரம் பற்றியும் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

President Donald Trump on Wednesday said that the US will work with Iran to "dig up and remove" its enriched uranium that was buried under joint US-Israeli strikes last summer.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஈரானுடன் 2 வாரங்களுக்கு போர்நிறுத்தம்: டிரம்ப் திடீர் அறிவிப்பு

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

26 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

47 நிமிடங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

1 மணி நேரம் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

2 மணி நேரங்கள் முன்பு