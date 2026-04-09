எவரெஸ்ட் மலையேறிய முதல் அமெரிக்கரான ஜிம் விட்டேக்கர் காலமானார்...

புகழ்பெற்ற அமெரிக்க மலையேற்ற ஜாம்பவான் ஜிம் விட்டேக்கர் 97 வயதில் காலமானார்.
உலகின் மிக உயரமான எவரெஸ்ட் மலையை வெற்றிகரமாக ஏறிய முதல் அமெரிக்கர் எனும் பெருமையைப் பெற்றவர் ஜிம் விட்டேக்கர். இவர், கடந்த 1963 ஆம் ஆண்டு நவாங் கோம்பு என்பவருடன் இணைந்து எவரெஸ்ட் மலையின் உச்சத்தை வெற்றிகரமாக அடைந்தார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, ஆர்.இ.ஐ. எனும் தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்த விட்டேக்கர், எவரெஸ்ட் மலையேறி சாதனைப் படைத்ததால் அந்த நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களின் எண்ணிக்கை பலமடங்கு அதிகரித்தது. இதனால், அவர் அந்த நிறுவனத்தின் தலைமைச் செயல் அதிகாரியாகப் பதவி உயர்த்தப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், வாஷிங்டனில் உள்ள போர்ட் டவுன்செண்ட் பகுதியில் வசித்து வந்த 97 வயதான ஜிம் விட்டேக்கர், கடந்த ஏப். 7 அன்று காலமானதாக அவரது குடும்பத்தினர் வியாழக்கிழமை (ஏப். 9) அன்று அறிவித்துள்ளனர்.
முன்னதாக, உலக அமைதியை வலியுறுத்தி கடந்த 1990 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்கா, சீனா மற்றும் சோவியத் ஒன்றியத்தின் வீரர்கள் மேற்கொண்ட மலையேற்றங்களில் ஜிம் விட்டேக்கர் பங்கேற்றார்.
மேலும், கொல்லப்பட்ட அமெரிக்க முன்னாள் அதிபர் ஜான் எஃப் கென்னடியின் சகோதரரும், அப்போதைய அதிபர் வேட்பாளருமான ராபர்ட் கென்னடி மற்றும் ஜிம் விட்டேக்கர் இணைந்து கடந்த 1968 ஆம் ஆண்டு கனடாவின் 14,000 உயர மலையில் ஏறி அதன் சிகரத்தை அடைந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Renowned American mountaineering legend Jim Whittaker passed away at the age of 97.
தொடர்புடையது
அமெரிக்க ஐடி நிறுவனங்கள் மீது நாளைமுதல் தாக்குதல்: ஈரான் எச்சரிக்கை!
வெள்ளியங்கிரி மலையேறிய பக்தர் மூச்சுத் திணறி பலி!
எவரெஸ்ட் உயரத்துக்கு பறக்கும் ஹெலிகாப்டா் கூட்டாக தயாரிப்பு
சதுரகிரி மலையேறிய பக்தா் உயிரிழப்பு
