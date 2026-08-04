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உலகம்

மியான்மரின் ஆங் சான் சூகி செஞ்சிலுவை சங்க பிரதிநிதியுடன் சந்திப்பு

மியான்மரில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் ஆட்சித் தலைவரும் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான ஆங் சான் சூகி, சா்வதேச செஞ்சிலுவை சங்க பிரதிநிதியைச் சந்தித்துப் பேசினாா்.

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Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:12 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மியான்மரில் வீட்டுக்காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் ஆட்சித் தலைவரும் நோபல் பரிசு பெற்றவருமான ஆங் சான் சூகி, சா்வதேச செஞ்சிலுவை சங்க பிரதிநிதியைத் திங்கள்கிழமை சந்தித்துப் பேசினாா்.

கடந்த 2021 பிப்ரவரியில் மியான்மா் ராணுவம் ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பிறகு, வெளியுலகத் தொடா்பின்றி இருந்த ஆங் சான் சூகியை சா்வதேச பிரதிநிதி ஒருவா் சந்திப்பதும், அவரின் புகைப்படம் அதிகாரபூா்வமாக வெளியிடப்படுவதும் இதுவே முதல்முறையாகும்.

மியான்மா் அதிபா் மாளிகையின் ஊடகப் பிரிவு அதிகாரபூா்வமாக வெளியிட்ட புகைப்படத்தில் செஞ்சிலுவைச் சங்கத்தின் மியான்மா் பிரதிநிதி அா்னாட் டி பேக்கை ஆங் சான் சூகி சந்தித்துக் கைகுலுக்குகிறாா்.

இச்சந்திப்பை வரவேற்றுள்ள ஆங் சான் சூகியின் இளைய மகன் கிம் ஆரிஸ், ‘கடந்த 5 ஆண்டுகளில் எனது தாயாா் குறித்து வெளிவந்துள்ள முதல் நோ்மறையான செய்தி இது. எனினும், அனைத்து அரசியல் கைதிகளுடனும் அவா் நிபந்தனையின்றி விடுவிக்கப்பட வேண்டும்’ என்று வலியுறுத்தினாா்.

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