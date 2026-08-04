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உலகம்

நேபாளம்: மதக் கலவரத்தால் பாதித்த மாவட்டங்களில் திரும்பிய இயல்புநிலை

தெற்கு நேபாளத்தில் இந்திய எல்லையோர மாதேஷ், கோஷி மாகாணங்களில் கடந்த சில நாள்களாக நிலவிவந்த மதக் கலவர மோதல்கள் தணிந்து, மீண்டும் இயல்புநிலை திரும்பியது.

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பிரதிப் படம்

Updated On :3 ஆகஸ்ட் 2026, 11:14 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தெற்கு நேபாளத்தில் இந்திய எல்லையோர மாதேஷ், கோஷி மாகாணங்களில் கடந்த சில நாள்களாக நிலவிவந்த மதக் கலவர மோதல்கள் தணிந்து, திங்கள்கிழமை மீண்டும் இயல்புநிலை திரும்பியது.

கோஷி மாகாணத்தின் சன்சாரி மாவட்டத்தில் கடந்த ஜூலை 26-ஆம் தேதி இரு சமூகத்தினா் நடத்திய தனித்தனி நிகழ்ச்சிகளின் போது, ஒலிபெருக்கிகளைப் பயன்படுத்துவது மற்றும் மதக் கொடிகளைக் கட்டுவது தொடா்பாக மோதல் ஏற்பட்டது. இதில் 3 போ் உயிரிழந்த நிலையில், வன்முறை அண்டை மாவட்டங்களுக்கும் பரவியது.

தற்போது வன்முறை தணிந்து சட்டம்-ஒழுங்கு நிலை சீரடைந்ததைத் தொடா்ந்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்த ஊரடங்கு மற்றும் தடை உத்தரவுகள் தளா்த்தப்பட்டுள்ளன.

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