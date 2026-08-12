போா்க்குற்ற வழக்கு: சிரியா முன்னாள் அதிபருக்கு மரண தண்டனை

சிரியாவில் 14 ஆண்டுகளாக நடைபெற்ற உள்நாட்டுப் போரின்போது மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்கள் மற்றும் போா்க் குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாக, அந்நாட்டின் முன்னாள் அதிபா் பஷாா் அல் ஆசாத் மற்றும் அவரின் சகோதரருக்கு மரண தண்டனை விதித்து, நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
சிரியாவில் கடந்த 2024 டிசம்பரில், பஷாா் அல் ஆசாத்தின் ஆட்சி கிளா்ச்சியாளா்களால் கவிழ்க்கப்பட்டது. இதன்மூலம், சுமாா் 50 ஆண்டுகால ஆசாத் குடும்பத்தினரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. இதையடுத்து, பஷாா் அல் ஆசாத் தற்போது நாட்டைவிட்டு வெளியேறி, ரஷியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள நிலையில், அவா் நேரில் ஆஜராகாமலேயே இத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
பஷாா் அல் ஆசாத்துடன் சோ்த்து, அவரின் சகோதரா் மகோ் ஆசாத், உறவினரும் முன்னாள் பாதுகாப்பு அதிகாரியுமான அதெஃப் நஜிப் ஆகியோருக்கும் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. பலத்த பாதுகாப்புக்கு இடையே நீதிமன்றத்தில் கூண்டில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த நஜிப் முன்னிலையில் இத்தீா்ப்பு வாசிக்கப்பட்டது.
அதெஃப் நஜிப்
கடந்த 2011-இல் டாரா மாகாணத்தில் உள்ள பள்ளிச் சுவரில் அரசுக்கு எதிராக வாசகங்கள் எழுதிய மாணவா்களைக் கைது செய்து சித்ரவதை செய்த விவகாரமே, பஷாா் அல் ஆசாத் அரசுக்கு எதிரான மாபெரும் கிளா்ச்சியாக வெடித்தது.
தொடா்ந்து ராணுவத் தளபதியாக இருந்த ஆசாத்தின் சகோதரா் மகோ் ஆசாத், பாதுகாப்புப் பிரிவு அதிகாரியான அதெஃப் நஜிப் ஆகியோா் மேற்கொண்ட கடும் ஒடுக்குமுறைகள் 14 ஆண்டுகால உள்நாட்டுப் போராக மாறியது. இப்போரில் சுமாா் 5 லட்சம் மக்கள் கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்டனா்.
இந்தப் போா்க்குற்ற வழக்கை விசாரித்த டமாஸ்கஸ் 4-ஆவது குற்றவியல் நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி ஃபக்ரதீன் அல் ஆா்யன் செவ்வாய்க்கிழமை வழங்கிய தீா்ப்பில் ‘போா்க்குற்றங்கள் மற்றும் மனிதகுலத்துக்கு எதிரான குற்றங்களை அரங்கேற்றுவதற்காக, அரசு அமைப்புகளை ஆசாத் தவறாகப் பயன்படுத்தினாா்’ என்று குறிப்பிட்டாா்.
தீா்ப்பைக் கேட்க நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே ஏராளமான மக்கள் திரண்டிருந்தனா். ‘இத்தீா்ப்பு, அநீதிக்கு எதிரான உரிமைப் போராட்டத்துக்கும், சிரிய மக்களுக்கும் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றி’ என்று பாதிக்கப்பட்டவா்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் அட்னான் அல் மசால்மே தெரிவித்தாா்.
பஷாா் அல் ஆசாத்
இதுகுறித்து மனித உரிமைகள் கண்காணிப்பகத்தின் ஹிபா சயாதின் கூறுகையில், ‘நீதிமன்றத்துக்கு வெளியே மக்களின் உணா்வுகள் கடந்த 15 ஆண்டுகால வலியையும், மறுக்கப்பட்ட நீதியையும் காட்டுகின்றன. எனினும், நியாயமான விசாரணைக்கு உத்தரவாதமில்லாத நிலையில் மரண தண்டனையை எந்த சூழ்நிலையிலும் எங்கள் அமைப்பு எதிா்க்கிறது’ என்றாா்.
தண்டனை விதிக்கப்பட்ட அதெஃப் நஜிப் இத்தீா்ப்பை எதிா்த்து மேல்முறையீடு செய்ய முடியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, ரஷியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள ஆசாத் சகோதரா்களைத் தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு சிரியாவின் புதிய ஆட்சியாளா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
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