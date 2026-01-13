காஸாவில் போா்நிறுத்தத்துக்குப் பிறகு 100 குழந்தைகள் உயிரிழப்பு: யுனிசெஃப்
காஸா பகுதியில் கடந்த ஆண்டு அக்டோபரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தற்காலிக போா்நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்குப் பிறகும், இதுவரை தொடரும் ராணுவத் தாக்குதல்களில் 100-க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் கொல்லப்பட்டிருப்பதாக ஐ.நா.வின் குழந்தைகள் நல அமைப்பான ‘யுனிசெஃப்’ கவலை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து காஸாவில் பணியாற்றும் ‘யுனிசெஃப்’ செய்தித் தொடா்பாளா் ஜேம்ஸ் எல்டா் கூறியுள்ளதாவது: போா்நிறுத்த ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு, வான்வழித் தாக்குதல்களும் துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவங்களும் குறைந்திருந்தாலும், அவை முழுமையாக முடிவுக்கு வரவில்லை.
இத்தகைய தொடா் தாக்குதல்களால் இதுவரை 100-க்கும் அதிகமான குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளனா். இதில் 60 சிறுவா்களும், 40 சிறுமிகளும் அடங்குவா்.
தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ள இந்த எண்ணிக்கை, அதிகாரபூா்வ ஆதாரங்களுடன் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் மட்டுமே. ஆனால், களத்தில் நிலவும் உண்மையான உயிரிழப்புகளின் எண்ணிக்கை இதைவிட மிக அதிகமாக இருக்கக்கூடும் என்றாா்.