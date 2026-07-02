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உலகம்

தாஜிகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 5.7 ஆகப் பதிவு

தாஜிகிஸ்தானில் வியாழக்கிழமை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதது தொடர்பாக...

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தாஜிகிஸ்தானில் நிலநடுக்கம் - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 9:58 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

துஷான்பே: தாஜிகிஸ்தானில் வியாழக்கிழமை நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 5.7 ஆகப் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.

தேசிய நில அதிர்வு மையம் 'எக்ஸ்' பக்கத்தில் வெளியிடப்பட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது:

தாஜிகிஸ்தானில் அந்நாட்டு நேரப்படி வியாழக்கிழமை காலை 6.50 மணிக்கு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது. இது ரிக்டர் அளவில் 5.7 அலகுகளாகப் பதிவாகியுள்ளது. நிலநடுக்கத்தின் மையம் 122 கிலோ மீட்டர் ஆழத்தில் அமைந்திருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த நிலநடுக்கத்தினால், உயிரிழப்போ, பொருள் சேதமோ ஏற்பட்டதாக எந்தவித தகவலும் இதுவரை வெளியாகவில்லை.

தாஜிகிஸ்தான் பல்வேறு நிலப்பரப்பு அமைப்புகளைக் கொண்ட ஒரு மலைப்பாங்கான நாடாகும்; இது குறிப்பாக காலநிலை சார்ந்த ஆபத்துகளுக்கு அதிகம் உள்ளாகக்கூடிய நிலையில் உள்ளது. இந்நாடு நிலநடுக்கங்கள், வெள்ளம், வறட்சி, பனிச்சரிவுகள், நிலச்சரிவுகள் போன்ற இயற்கை இடர்பாடுகளுக்கு ஆளாகக்கூடியது. நீர்மின்சாரம் மற்றும் பாசனத்திற்கான நீர் ஆதாரங்களை வழங்கும் பனிப்பாறைகளைச் சார்ந்த ஆற்றுப் படுகைகள், மென்மையான மலைச் சூழல் மண்டலங்கள் மற்றும் மலை மற்றும் ஆற்றுப் பகுதிகளைக் கொண்ட தனிமைப்படுத்தப்பட்ட காடுகள் ஆகியவை மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளாகும்; இத்தன்மை நிலச்சரிவுகள் மற்றும் நிலச் சிதைவுக்கும் வழிவகுக்கிறது.

உலக வங்கியின் காலநிலை மாற்ற அறிவுத் தளத்தின்படி, 2050-க்குள் 30 சதவீத பனிப்பாறைகள் மறைந்துவிடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளதால், தாஜிகிஸ்தானில் காலநிலை மாற்றம் பாதிப்புகளை மேலும் தீவிரமாக்குகிறது. மேலும், உலகின் மிகவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நாடுகளில் ஒன்றாக தாஜிகிஸ்தான் இருப்பதால், நிலச்சரிவுகள், குப்பைக் கழிவுப் பெருக்கெடுப்புகள் மற்றும் வெள்ளம் ஆகியவை பாலங்களைப் பாதுகாப்பற்றதாகவும், சாலைகளைப் பயன்படுத்த முடியாததாகவும் மாற்றுவதன் மூலம் இந்நிலையை மோசமாக்குகின்றன. அத்துடன், காலப்போக்கில், மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடிய சமூகங்களைப் பாதுகாக்கும் வெள்ளத் தடுப்பு அமைப்புகளையும் இவை பலவீனப்படுத்துகின்றன.

இந்தத் தொடர்ச்சியான சவால்களுக்கு மத்தியில், போதிய பராமரிப்பு இல்லாமை மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் இயற்கை இடர்பாடுகளுக்கு உள்ளாதல் ஆகியவற்றின் விளைவாக தாஜிகிஸ்தானின் உள்கட்டமைப்புகள் படிப்படியாகச் சிதைந்து வருகிறது.

பேரிடர் குறைப்பு மற்றும் மீட்புக்கான உலகளாவிய அமைப்பின்படி, காலப்போக்கில் மீள்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக, புதிதாகக் கட்டப்பட்ட மற்றும் புனரமைக்கப்பட்ட உள்கட்டமைப்பில், இடர் தகவல்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றக் கணிப்புகளை ஒருங்கிணைப்பது அவசியமாகும்.

Summary

An earthquake of magnitude 4.7 struck Tajikistan on Thursday, a statement by the National Centre for Seismology...

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