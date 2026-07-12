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உலகம்

ரஷியா - உக்ரைன் மீண்டும் மோதல்

ரஷியா, உக்ரைன் நாடுகளுக்கு இடையே சனிக்கிழமை மீண்டும் தீவிரமடைந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் சோ்த்து 3 போ் உயிரிழந்தனா்.

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Updated On :12 ஜூலை 2026, 7:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ரஷியா, உக்ரைன் நாடுகளுக்கு இடையே சனிக்கிழமை மீண்டும் தீவிரமடைந்த மோதலில் இருதரப்பிலும் சோ்த்து 3 போ் உயிரிழந்தனா்.

உக்ரைனை நோக்கி 6 பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகள், 6 க்ரூஸ் ஏவுகணைகள் மற்றும் 121 ட்ரோன்களை ரஷியா ஏவின. இதில் பெரும்பாலான ட்ரோன்கள் மற்றும் 2 க்ரூஸ் ஏவுகணைகளை உக்ரைன் சுட்டு வீழ்த்திய போதிலும், அதிவேக பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளைத் தடுக்க முடியவில்லை.

அதன்படி, ஒடெசா துறைமுக நகரில் நிகழ்ந்த ஏவுகணைத் தாக்குதலில் இருவா் உயிரிழந்தனா்; ஒருவா் காயமடைந்தாா். மேலும், காா்கிவ் நகரில் உள்ள ஒரு வணிக நிறுவனம் மீது ட்ரோன் விழுந்து வெடித்ததில் 7 போ் காயமடைந்தனா். தலைநகா் கீவில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களில் 11 போ் காயமடைந்தனா்.

இதனிடையே, ரஷியாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள தாகன்ரோக் வளைகுடா பகுதியில் 4 கப்பல்கள் மீது உக்ரைன் நடத்திய ட்ரோன் தாக்குதலில் மாலுமி ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

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