இரண்டாவது நாளாக ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல்: கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயரும் அபாயம்

ஹோா்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் தாக்குதல் ஹெலிகாப்டா், ஈரான் ட்ரோனுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து மீண்டும் மோதல் வெடித்த நிலையில், இரண்டாவது நாளாக ஈரான் மீது அமெரிக்க தாக்குதல்களை நடத்தி வருவதால் வளைகுடா பகுதியில் மீண்டும் மோதல் வெடித்துள்ளது.
ஹோா்முஸ் நீரிணைப் பகுதியில் அமெரிக்க ராணுவத்தின் தாக்குதல் ஹெலிகாப்டா், ஈரான் ட்ரோனுடன் மோதி விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தைத் தொடா்ந்து, ஈரானில் புதன்கிழமை (ஜூன் 10) அதிகாலை அமெரிக்கா வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியது. அதைத்தொடா்ந்து, பிராந்தியத்தில் அமெரிக்க தளங்கள் அமைந்த ஜோா்டன், குவைத், பஹ்ரைன் ஆகிய வளைகுடா நாடுகளை நோக்கி ஈரான் ஏவுகணைகளை ஏவியது.
மத்திய கிழக்கு போா் சூழலை முடிவுக்குக் கொண்டு வர மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தைகளை இழுத்தடிக்கும் ஈரான் இப்போது அதற்கான விலையை கொடுக்க வேண்டும் என்று அந்நாட்டின் மீதான தங்கள் நாட்டுப் படைகளின் அடுத்தகட்ட தாக்குதல்களைச் சுட்டிக்காட்டி அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் எச்சரித்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில், வியாழன் காலை ஈரான் மீது அமெரிக்கா இரண்டாவது கட்ட வான்வழித் தாக்குதல்களை நடத்தியது.
உலகளாவிய எரிசக்தி விநியோகத்தைப் பாதித்து கச்சா எண்ணெய் விலையை உயர்த்தியுள்ள ஹார்முஸ் நீரிணை மீதான தனது கட்டுப்பாட்டைத் தக்கவைத்துக் கொள்வதில் ஈரான் உறுதியாக இருப்பதால், போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான பேச்சுவார்த்தை முயற்சிகள் மீண்டும் முடங்கியுள்ள நிலையில் இந்த புதிய தாக்குதல்கள் பல நகரங்களில் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
தாக்குதல்களுக்குப் பதிலடி கொடுப்படும் என ஈரான் எச்சரித்த நிலையில், ஜோர்டான், குவைத் மற்றும் பஹ்ரைனில் உள்ள ராணுவ தளங்கள் மீது ஈரான் ஏவுகணை மற்றும் ட்ரோன் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்க கடற்படையின் 5-ஆவது கடற்படைப் பிரிவு தலைமையகம் அமைந்துள்ள பஹ்ரைனில் வியாழன் காலை தாக்குதல்களை நடத்தியது. அங்கு ஏவுகணை எச்சரிக்கை சைரன்கள் ஒலித்தன; அதேவேளையில், குவைத் ராணுவம் தனது வான் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் செயல்பட்டதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
ஈரானில் சூரிய உதயத்திற்கு சற்று முன்பு தனது சமீபத்திய வான்வழித் தாக்குதல்களை நிறைவு செய்துள்ளதாக அமெரிக்க மத்திய பாதுகாப்பு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
"ஈரானின் தேவையற்ற மற்றும் தொடர்ச்சியான ஆக்கிரமிப்புக்கு பதிலடியாக" இந்தத் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாகவும், "ஈரானின் ராணுவக் கண்காணிப்புத் திறன்கள், தகவல் தொடர்பு அமைப்புகள் மற்றும் வான் பாதுகாப்புத் தளங்கள்" ஆகியவை குறிவைக்கப்பட்டதாகவும் கூறியுள்ளது.
அமெரிக்க விமானப்படை, கடற்படை மற்றும் கடற்படைப் பிரிவினரால் நடத்தப்பட்ட இந்தத் தாக்குதல்களால் ஏற்பட்ட சேதங்கள் குறித்த கூடுதல் விவரங்களை அது வெளியிடவில்லை.
தாக்குதல்களின் போது ஏற்பட்ட வெடிச்சத்தங்கள் ஈரானின் தலைநகரான தெஹ்ரான் மற்றும் துறைமுக நகரமான பண்டார் அப்பாஸ் மற்றும் நீரிணையை ஒட்டிய பிற தெற்குப் பகுதிகளிலும் எதிரொலித்தன.
இரண்டு மாத கால போர்நிறுத்த ஒப்பந்தத்தை சோதிக்கும் வகையிலான பரஸ்பர தாக்குதல்கள் இந்த வாரத்தில் நடைபெறுவது இது மூன்றாவது முறையாகும்.
அமெரிக்கப் படைகள் நிலைநிறுத்தப்பட்டுள்ள பஹ்ரைன், குவைத் மற்றும் ஜோர்டான் ஆகிய நாடுகளில் ஈரான் தாக்குதல் நடத்தியதைத் தொடர்ந்து இந்தத் தாக்குதல்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுமாறு ஈரான் அரசை அதிபர் டிரம்ப் வலியுறுத்தியுள்ளதாகவும், சில நாள்களில் ஒப்பந்தம் எட்டப்படலாம் என்றும் இந்த வாரத் தொடக்கத்தில் டிரம்ப் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
ஒப்பந்தம் தேவைப்பட்டால், மிரட்டல்களை அமெரிக்கா தவிர்க்க வேண்டும் என்று ஐநாவுக்கான ஈரானின் தூதர் கூறியிருந்தார்.
ஈரான் ஒருபோதும் மிரட்டல்கள் மற்றும் அழுத்தங்களின் கீழ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதில்லை; இனிமேலும் அழுத்தத்திற்கோ அல்லது கட்டாயத்திற்கோ ஒருபோதும் பணியாது என்று தூதர் அமீர் சயீத் இரவானி புதன்கிழமை ஐ.நா. பாதுகாப்பு சபையில் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், வாரக்கணக்கில் நீடித்த கடுமையான குண்டுவீச்சுக்கு மத்தியிலும் ஈரான் உறுதியுடன் தாக்குப் பிடித்துள்ளது. எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு போக்குவரத்திற்கான மிக முக்கியமான பாதையான ஹார்முஸ் நீரிணையைத் திறம்பட மூடும் திறன் தங்களுக்கு ஒரு வலுவான பேரம் பேசும் சக்தியை அளிப்பதாக ஈரான் நம்புகிறது.
இதனிடையே, அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் உள்பட 22 நாடுகள் தாக்குதலை நிறுத்துமாறு ஈரானுக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது.
Summary
The US launched a second round of airstrikes on Iran into Thursday morning after President Donald Trump warned that Tehran would "pay the price" for stalled negotiations.
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