Dinamani
தமிழக அரசின் தில்லி சிறப்பு பிரதிநிதியாக வெங்கட நாராயணா நியமனம்!ஆபரேஷன் சிந்தூரில் 6 வீரர் வீரமரணம்! ஓராண்டு கழித்து பெயர்களை வெளிட்ட மத்திய அரசு!ஜூலை இறுதியில் தவெக அரசின் முதல் பட்ஜெட் தாக்கல்? நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ் சேவையில் மாற்றம்! திருச்சி கிழக்கில் போட்டியா? மு.க. ஸ்டாலின் பதில்! ஜூலை 1-ல் இபிஎஸ் தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்! வேளாங்கண்ணி எக்ஸ்பிரஸ் மீண்டும் எழும்பூரிலிருந்து இயக்கம்!சென்னை உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழை!அமோனியா வாயு கசிவு: பலி எண்ணிக்கை 14 ஆக உயர்வு!தூய்மைப் பணிகளை தனியார்மயமாக்கும் டெண்டர் ரத்து!
/
உலகம்

டிரில்லியனர் அந்தஸ்தை இழந்தார் எலான் மஸ்க்!

டிரில்லியனர் அந்தஸ்தை ஒரே வாரத்தில் எலான் மஸ்க் இழந்தது பற்றி...

News image

எலான் மஸ்க் - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 12:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

‘ஸ்பேஸ் எக்ஸ்’ விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் தலைவரும் தொழிலதிபருமான எலான் மஸ்க், டிரில்லியனர் அந்தஸ்தை இழந்துள்ளார்.

‘ஸ்பேஸ்எக்ஸ்’ விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தின் பொதுப் பங்கு வெளியீட்டின்(ஐபிஓ) மூலம், கடந்த வாரம் உலகின் முதல் டிரில்லியனராக எலான் மஸ்க் உருவெடுத்தார். (டிரில்லியனா் என்றால் 1 லட்சம் கோடி டாலா் - இந்திய மதிப்பில் ரூ. 95 லட்சம் கோடி சொத்து மதிப்பு கொண்டவா் ஆவாா்.

கடந்த ஜூன் 12 ஆம் தேதி, செயற்கைக்கோள் இணையச் சேவை, ஏ.ஐ. தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் இயங்கி வரும் எலான் மஸ்க்கின் ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனம், 7,500 கோடி டாலா் மதிப்பிலான பொதுப் பங்கு வெளீயீட்டை அறிவித்தது.

இந்த பொதுப் பங்கு வெளியீட்டால் இந்நிறுவனப் பங்குகளின் மதிப்பு உயா்ந்ததால், எலான் மஸ்க் வசமுள்ள ஸ்பேஸ்எக்ஸ் பங்குகளின் மதிப்பு மட்டும் சுமாா் 86,600 கோடி டாலருக்கு மேல் அதிகரித்தது.

நாஸ்டாக் பங்குச்சந்தையில் கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை வா்த்தகமாகத் தொடங்கியவுடன் அவரின் மொத்த சொத்து மதிப்பு 1.1 லட்சம் டாலரைத் தாண்டியது.

ப்ளூம்பெர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டின்படி, ஜூன் 16-ஆம் தேதியன்று உச்சபட்சமாக 1.32 டிரில்லியன் டாலர் சொத்துகள் என்ற சாதனை அளவை எலான் மஸ்க் எட்டினார்.

இந்த நிலையில், ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்குகள் கடும் சரிவைக் கண்டிருக்கும் நிலையில், டிரில்லியனர் அந்தஸ்தை ஒரே வாரத்தில் எலான் மஸ்க் இழந்துள்ளார்.

ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தின் பங்கு 225 டாலருக்கு விற்பனையானதே எலான் மஸ்க்கை டிரில்லியனராக உயர்த்தியது. தற்போது அந்த பங்கானது 156 டாலராகக் குறைந்ததால் பெரும் இழப்பைச் சந்தித்துள்ளது.

இது எலான் மஸ்க்கின் சொத்து மதிப்பையும் பாதித்துள்ளது. தற்போது ப்ளூம்பெர்க் பில்லியனர்கள் குறியீட்டின்படி, அவரின் சொத்து மதிப்பு 946 பில்லியன் டாலராக குறைந்துள்ளது.

உலகளவில் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ள லேரி பேஜ் சொத்து மதிப்பு 296 பில்லியன் டாலராக இருக்கும் நிலையில், இந்தியாவின் கெளதம் அதானி 119 பில்லியன் டாலருடன் 16-வது இடத்திலும், முகேஷ் அம்பானி 87 பில்லியன் டாலருடன் 25-வது இடத்திலும் உள்ளனர்.

Summary

Elon Musk loses 'trillionaire' status!

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ரூ. 940 லட்சம் கோடி சம்பாதிப்பது சாத்தியம்தான்: எலான் மஸ்க்

ரூ. 940 லட்சம் கோடி சம்பாதிப்பது சாத்தியம்தான்: எலான் மஸ்க்

அம்பானி வாழ்நாள் சொத்துமதிப்பை ஒரே நாளில் சம்பாதித்த எலான் மஸ்க்!

அம்பானி வாழ்நாள் சொத்துமதிப்பை ஒரே நாளில் சம்பாதித்த எலான் மஸ்க்!

ஒரு லட்சம் கோடி!! எலான் மஸ்க் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா?

ஒரு லட்சம் கோடி!! எலான் மஸ்க் சொத்து மதிப்பு இவ்வளவா?

உலகின் முதல் டிரில்லியனராகும் எலான் மஸ்க்! ரூ. 94.95 லட்சம் கோடியில் என்னவெல்லாம் செய்யலாம்?

உலகின் முதல் டிரில்லியனராகும் எலான் மஸ்க்! ரூ. 94.95 லட்சம் கோடியில் என்னவெல்லாம் செய்யலாம்?

விடியோக்கள்

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

ஃபிபா உலகக் கோப்பை: யார் இந்த வாழும் சிலை? | Michel Nkuka Mboladinga |

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

இடதுசாரிகள் மேல் திமுகவுக்கு ஏன் இவ்வளவு கோபம்? | Poet Salma MP | DMK | TVK | CM Vijay | MK Stalin

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Angikaaram Movie Review | Dinamani Talkies | J. Rajesh | Thenpathiyan

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu

Con City Movie review | ஏமாறாதே... ஏமாற்றாதே... | Arjun Das | Anna Ben | Yogi Babu