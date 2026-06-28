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உலகம்

பெய்ஜிங்கின் உயரமான கட்டடத்தில் சிறிய ரக விமானம் மோதி விபத்து

பெய்ஜிங்கின் உயரமான கட்டடத்தில் சிறிய ரக விமானம் மோதி விபத்து ஏற்பட்டது பற்றி...

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பெய்ஜிங்கின் உயரமான கட்டடத்தில் சிறிய ரக விமானம் மோதி விபத்து - AP

Updated On :28 ஜூன் 2026, 4:03 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சீன தலைநகா் பெய்ஜிங்கின் உயரமான கட்டடத்தில் சிறிய ரக விமானம் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில், அதன் விமானி உயிரிழந்தாா். 13 போ் காயமடைந்தனா்.

பெய்ஜிங்குக்கு கிழக்கே 50 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள ஒரு விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட அந்த ‘சன்வா்ட் எஸ்.ஏ. 60எல் அரோரா’ இலகுரக விமானம், கட்டுப்பாட்டை இழந்ததே விபத்துக்குக் காரணமாகக் கூறப்படுகிறது.

விபத்துக்குள்ளான இருவா் அமரக்கூடிய அந்த விமானத்தில் விமானி மட்டுமே இருந்துள்ளாா். மோதிய வேகத்தில் கட்டடத்தின் கண்ணாடி சுவா்களில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த விபத்து விடியோக்களை சமூக ஊடகங்களில் இருந்து நீக்கிய சீன அரசு, விபத்துக்கான பின்னணி காரணங்கள் குறித்து தீவிரமாக விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது. கடும் வான்வெளி கட்டுப்பாடுகள் நிலவும் பெய்ஜிங்கில் நடந்துள்ள இந்த விபத்து, சீனப் பாதுகாப்பு வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Summary

Small aircraft crashes into a tall building in Beijing.

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