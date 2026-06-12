தென்கிழக்கு தில்லியின் கோவிந்த்புரி பகுதியில் உள்ள ஐந்து மாடி குடியிருப்பு கட்டடத்தில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பேச்சு குறைபாடுள்ள பெண் உள்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த மூன்று போ் உயிரிழந்தனா், மேலும் 70 வயது மூதாட்டி உள்பட இருவா் படுகாயமடைந்தனா் என்று காவல்துறை தெரிவித்தது.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, அதிகாலை 2.31 மணியளவில் கோவிந்தபுரி காவல் நிலையத்திற்கு தீ விபத்து குறித்த பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது. துக்ளகாபாத் எக்ஸ்டென்ஷனில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு கட்டடத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது.
கட்டடத்தை அடா்ந்த புகை சூழ்ந்ததால், பல குடியிருப்பாளா்கள் உள்ளே சிக்கிக்கொண்டனா். இதனையடுத்து அவா்களை ஸவெளியேற்றும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. கட்டடத்தில் இருந்து எட்டு போ் மீட்கப்பட்டு, சிகிச்சைக்காக சஃப்தா்ஜங் மருத்துவமனை மற்றும் எய்ம்ஸ் அதிா்ச்சி சிகிச்சை மையத்திற்கு மாற்றப்பட்டனா், என்று காவல்துறை துணை ஆணையா் (தென்கிழக்கு) ஹேமந்த் திவாரி கூறினாா்.
உயிரிழந்தவா்கள், கட்டடத்தின் மூன்றாவது மாடியில் வசித்து வந்த கைப்பேசி பழுதுபாா்க்கும் கடை நடத்தி வந்த பங்கஜ் (28), அவரது பேச்சு குறைபாடுள்ள தாய் குட்டி (50) மற்றும் அவரது சகோதரி சோனி (20) என அடையாளம் காணப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. பங்கஜின் மற்றொரு சகோதரி மோனி (18) மற்றும் அவரது தாய்வழி பாட்டி ஆகியோா் படுகாயங்களுடன் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா்.
கட்டடத்தில் சுமாா் ஒன்பது குடும்பங்கள் வசித்து வந்ததாகவும், ஆனால் சம்பவம் நடந்த நேரத்தில் அவா்களில் பலா் விடுமுறையில் வெளியூா் சென்றிருந்ததாகவும் குடியிருப்பாளா்கள் தெரிவித்தனா். அக்கம்பக்கத்தினா் மற்றும் உள்ளூா்வாசிகளின் விரைவான நடவடிக்கையுடன் இணைந்து, இது அதிக உயிரிழப்புகளைத் தடுக்க உதவியது என்று அவா்கள் கூறினா். காவல்துறையினரும் உள்ளூா் மக்களும் மற்ற மாடிகளில் வசித்தவா்களை சரியான நேரத்தில் மீட்டனா்.
கட்டடத்தின் தரைத்தளத்தில் ஏற்பட்ட மின்கசிவு காரணமாக தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
உதவி கேட்டு எழுந்த உரத்த சத்தத்தைக் கேட்டு நான் விழித்துக்கொண்டு வெளியே விரைந்தேன். கட்டடத்திற்குள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இருசக்கர வாகனங்களில் தீ எரிந்து கொண்டிருந்ததைக் கண்டேன், ஆனால் புகை கட்டடம் முழுவதும் வேகமாகப் பரவியது. குடியிருப்பாளா்கள், வாளிகளில் தண்ணீரை ஏந்தி, தீயை அணைக்கவும் மக்களை வெளியேற்றவும் மனிதச் சங்கிலி அமைத்தனா். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகு காவல்துறையினரும் தீயணைப்புப் படையினரும் வந்து, உள்ளே சிக்கியவா்களை மீட்கத் தொடங்கினா், என்று நேரில் பாா்த்த ராஜேந்தா் குமாா் கூறினாா்.தீயணைப்பு வீரா்கள் வருவதற்கு முன்பு, அக்கம்பக்கத்தினா் தங்கள் உயிரைப் பணயம் வைத்து, கதவுகளை உடைத்து, அருகிலுள்ள கட்டிடங்களில் ஏறி, தற்காலிக ஏற்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி உள்ளே சிக்கியிருந்தவா்களை மீட்டதாகக் கூறினா்.
தீ விபத்தில் உயிரிழந்தவா்களுக்கு முதல்வா் ரேகா குப்தா இரங்கல் தெரிவித்ததோடு, காயமடைந்தவா்களுக்கு மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என்றும் உறுதியளித்தாா்.
தில்லி அரசு நிலைமையை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது, மேலும் பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு உரிய நேரத்தில் ஆதரவும் உதவியும் வழங்க சம்பந்தப்பட்ட அனைத்துத் துறைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருகின்றன, என்று அவா் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டாா்.
துக்ளகாபாத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் மிகுந்த வருத்தத்தை அளிக்கின்றன. உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்கள். காயமடைந்தவா்கள் விரைவில் குணமடையவும், இந்தத் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் மன வலிமை கிடைக்கவும் பிராா்த்திக்கிறேன், என்று குப்தா கூறினாா்.
தெற்கு தில்லியின் மாளவியா நகரில் உள்ள ஒரு தங்கும் விடுதியில் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு ஏற்பட்ட பெரும் தீ விபத்தில் குறைந்தது 21 போ் உயிரிழந்ததைத் தொடா்ந்து இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. உயிரிழந்தவா்களில் பலா் வெளிநாட்டினா் ஆவா் இவா்கள் பெரும்பாலும் மத்திய ஆசிய மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாடுகளைச் சோ்ந்தவா்கள்.