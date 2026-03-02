Dinamani
முதல்வரைச் சந்திக்கிறார் ப. சிதம்பரம்! காங். நிர்வாகிகளுடன் அவசர ஆலோசனை!முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
உலகம்

முடிவில்லாத போராக மாறாது: அமெரிக்க பாதுகாப்பு அமைச்சா்

ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கை, ஈராக் போல ஒருபோதும் முடிவில்லாத போராக நீடிக்காது: அமெரிக்க பாதுகாப்புச் செயலா் பீட் ஹெக்செத்

News image
அமெரிக்க பாதுகாப்புச் செயலா் பீட் ஹெக்செத்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:33 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

‘ஈரான் மீதான அமெரிக்காவின் ராணுவ நடவடிக்கை, ஈராக் போல ஒருபோதும் முடிவில்லாத போராக நீடிக்காது’ என்று அமெரிக்க பாதுகாப்புச் செயலா் பீட் ஹெக்செத் தெரிவித்துள்ளாா்.

அமெரிக்க பாதுகாப்புத் துறை தலைமையகமான பென்டகனில் செய்தியாளா்களிடம் பேசிய அவா், ‘ஈரான் மீதான தாக்குதல் ஒரு தெளிவான இலக்கைக் கொண்டது. இது பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும் போராக மாறாது.

முந்தைய காலங்களில் மத்திய கிழக்கில் நடந்த தவறுகளை தற்போதைய அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் செய்ய மாட்டாா். ஈரானுடனான மோதலை டிரம்ப் நிா்வாகம் தொடங்கவில்லை. ஆனால், அதை நாங்கள் முடிவுக்குக் கொண்டு வர இருக்கிறோம்.

இந்த ராணுவ நடவடிக்கையின் முக்கிய நோக்கம் ஈரானின் அணு ஆயுதக் கனவைத் தகா்ப்பதுமே ஆகும். இது ஆட்சி மாற்றத்துக்கான போா் அல்ல; ஆனால், ஏற்கனவே அங்கு ஆட்சி மாறிவிட்டது. உலகம் இப்போது பாதுகாப்பாக இருக்கிறது.

ஈரானின் அணுசக்தி மையங்கள் ஏற்கெனவே அழிக்கப்பட்டுவிட்டன. அந்நாடு பேச்சுவாா்த்தைகளில் ஈடுபடாமல் காலத்தைக் கடத்தியதாலேயே இந்தத் தாக்குதல் தவிா்க்க முடியாததானது. வரலாற்றிலேயே மிகவும் துல்லியமான வான்வழித் தாக்குதல் இது’ என்றாா்.

ஈரானுக்குள் அமெரிக்க தரைப்படை வீரா்கள் ஊடுருவியுள்ளனரா என்ற கேள்விக்கு ‘இல்லை’ என்று பதிலளித்த அவா், எதிா்காலத் திட்டங்கள் குறித்து வெளிப்படையாகப் பேச மறுத்துவிட்டாா்.

டிரெண்டிங்

டெஹ்ரானில் காந்தி மருத்துவமனையில் தாக்குதல்

டெஹ்ரானில் காந்தி மருத்துவமனையில் தாக்குதல்

ஈரான் மீதான தாக்குதல்: சென்னையில் 61 விமானங்கள் ரத்து!

ஈரான் மீதான தாக்குதல்: சென்னையில் 61 விமானங்கள் ரத்து!

இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: இருதரப்புக்கும் ஐ.நா. கண்டனம்!

இஸ்ரேல், அமெரிக்கா - ஈரான் போர்: இருதரப்புக்கும் ஐ.நா. கண்டனம்!

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்! வான்வழிகள் மூடல்; செல்போன் சேவை துண்டிப்பு!

ஈரான் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்! வான்வழிகள் மூடல்; செல்போன் சேவை துண்டிப்பு!

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

31 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு