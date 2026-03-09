Dinamani
ஈரானில் மகளிர் பள்ளி மீது தாக்குதல்: அமெரிக்க படைகளே காரணம் - ஆதாரம் வெளியானது!ஈரானின் உச்ச தலைவராகிறார் மறைந்த கமேனியின் மகன்: ரஷிய அதிபர் புதின் வாழ்த்து!நாடாளுமன்றத்தைவிட்டு ஓடிவிட்டார் மோடி! மேற்காசியப் போர் பற்றி விவாதிக்க வேண்டாமா? - ராகுல் காந்திகரூர் பலி: விஜய் ஆஜராக சிபிஐ மீண்டும் சம்மன்! ஜனநாயகன்: மறு ஆய்வு ஒத்திவைப்பு கச்சா எண்ணெய் விலை 100 டாலரைத் தாண்டியது!தமிழ்நாடு முழுவதும் மார்ச் 12-ல் தவெக போராட்டம்!
/
உலகம்

ஈரானின் உச்ச தலைவராக மறைந்த கமேனியின் மகன் தேர்வு: ரஷிய அதிபர் புதின் வாழ்த்து!

ஈரானில் புதிய உச்ச தலைவர் தேர்வு: ரஷியா வாழ்த்து!

News image
கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா| கமேனி- ANI | IANS
Updated On :9 மார்ச் 2026, 11:47 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரானின் உச்ச தலைவராக மறைந்த கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா கமேனி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதற்கு ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

அமெரிக்க - இஸ்ரேல் படைகளின் தாக்குதல்களில் கடந்த பிப். 28-இல் கொல்லப்பட்ட, ஈரானின் உச்ச தலைவராக இருந்து அந்நாட்டை வழிநடத்திய அயதுல்லா அலி கமேனியின் இரண்டாவது மகனாவார் அயதுல்லா மோஜ்தபா கமேனி (56). இந்நிலையில், ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக ‘அயதுல்லா’ மோஜ்தபா கமேனி தொடருவார் என்றும் இனி அவரே ஈரானை வழிநடத்துவார் என்றும் அவரது ஆணைப்படியே அந்நாட்டு ராணுவம் செயல்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனைத்தொடர்ந்து, ரஷிய அதிபர் விளாதிமீர் புதின் மோஜ்தபா கமேனிக்கு டெலிகிராம் வழியாக வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில், ஈரானுக்கு ரஷியாவின் தொடர் ஆதரவு இருக்கும் என்றும், அந்நாட்டுக்கு நம்பிக்கையுள்ள ஒரு கூட்டாளியாக ரஷியா திகழும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

“ஈரான் தமக்கெதிரான ராணுவ தாக்குதல்களை எதிர்த்துப் போரிடும் இந்தக் காலத்தில், மோஜ்தபா இத்தகைய உயரிய பதவியில் இருப்பதற்கு சந்தேகத்திற்கிடமின்றி மாபெரும் வீரமும் அர்ப்பணிப்பும் தேவை. உங்களுடைய தகப்பனாரின் பணியை நீங்கள் மாண்புடன் தொடர்ந்து, ஈரானிய மக்களை ஒன்றிணைப்பீர்கள் என்று நான் உறுதியாகச் சொல்கிறேன்“ என்று புதின் தெரிவித்துள்ளார்.

summary

Kremlin congratulates Mojtaba Khamenei on becoming Iranian leader

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

டிரெண்டிங்

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் தேர்வு!

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் தேர்வு!

ஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை

ஈரானின் புதிய தலைவரும் கொல்லப்படுவார்! இஸ்ரேல் எச்சரிக்கை

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!

ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!

ஈரான் தலைமை மதகுரு கமேனி கொல்லப்பட்டார்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி, பாதுகாப்பு அமைச்சரும் உயிரிழப்பு!!

ஈரான் தலைமை மதகுரு கமேனி கொல்லப்பட்டார்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி, பாதுகாப்பு அமைச்சரும் உயிரிழப்பு!!

வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

19 மணி நேரங்கள் முன்பு
Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview
வீடியோக்கள்

Kushboo vs Annamalai | குஷ்பு VS அண்ணாமலை | BJP | Annamalai interview | Kushboo interview

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | அஹமதாபாத் அபாயத்தைக் கடக்குமா இந்தியா? Match Preview Analysis | #indvsnz | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு