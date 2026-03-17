தொகுதிப் பங்கீடு: திமுக - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ. 3-ம் சுற்றுப் பேச்சுவார்த்தை!
கமேனிக்குப் பிறகு..! ஈரானின் மூத்த தலைவர் அலி லாரிஜானி கொலை?

ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்புச் செயலாளர் அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேல் அறிவிப்பு...

ஈரானின் பாதுகாப்புச் செயலாளர் அலி லாரிஜானி... - X/ @alilarijani_ir
Updated On :17 மார்ச் 2026, 11:06 am

ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்புச் செயலாளரும் அந்நாட்டின் மூத்த தலைவருமான அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதாக, இஸ்ரேல் அரசு அறிவித்துள்ளது.

அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் கூட்டுத் தாக்குதல்களில், ஈரானின் தலைமை மதகுரு அயதுல்லா அலி கமேனி கொல்லப்பட்டார். இதையடுத்து, வளைகுடா நாடுகளில் அமைந்துள்ள அமெரிக்க கட்டமைப்புகள் மீது ஈரானின் படைகள் தாக்குதல் நடத்தி வருகின்றன.

இந்த நிலையில், இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில், ஈரானின் தேசிய பாதுகாப்புச் செயலாளரும் அந்நாட்டின் மூத்த தலைவருமான அலி லாரிஜானி கொல்லப்பட்டதாக, இஸ்ரேலின் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் செவ்வாய்க்கிழமை (மார்ச் 17) அறிவித்துள்ளது.

இருப்பினும், அலி லார்ஜானியின் மரணம் குறித்து ஈரான் அரசின் தரப்பிலிருந்து இதுவரை எந்தவொரு அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.

ஒருவேளை உறுதி செய்யப்பட்டால், அயதுல்லா அலி கமேனிக்குப் பிறகு கடந்த பிப். 29 முதல் நடைபெற்று வரும் இந்தப் போரில் கொல்லப்பட்ட, ஈரானின் 2 ஆவது மிக மூத்த அதிகாரி அலி லாரிஜானி எனக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் அறிவித்த சில நிமிடங்களில் அலி லாரிஜானியின் எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், அமெரிக்க தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட ஈரானிய மாலுமிகளின் இறுதிச் சடங்கு குறித்த செய்தி வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டிரெண்டிங்

வளைகுடா போர்! ஈரானில் 10 வெளிநாட்டு உளவாளிகள் கைது!

ஈரான் போர்! ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மீது தொடரும் தாக்குதல்!

ஈரானின் புதிய தலைமை மதகுரு இன்று தேர்வு! கமேனியின் மகன் பதவியேற்க வாய்ப்பு

இஸ்ரேலுக்குப் பதிலடி! ட்ரோன், பாலிஸ்டிக் ஏவுகணைகளை ஏவிய ஈரான்!

வீடியோக்கள்

”விஜய்யுடன் கூட்டணியா? இபிஎஸ் சொல்வதே இறுதிக் கருத்து!” - கரூரில் அண்ணாமலை பேட்டி
பணம் கொண்டு செல்வதற்கான கட்டுப்பாடுகள், தேர்தல் நடத்தை விதிகள் பற்றி விளக்கிய Archana Patnaik
திமுக கூட்டணியில் தொகுதி ஒதுக்கீட்டில் சிக்கலா? | DMK Alliance | MK Stalin | N Ramasubramanian
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்: முழு விவரம்
