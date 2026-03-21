Dinamani
ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!ஈரான் மீதான தாக்குதல்களுக்கு கண்டனம் தெரிவிக்காத மோடி அரசு: காங்கிரஸ் குற்றச்சாட்டுவிஜய் வீட்டுக் கதவைத் தட்டினார் இபிஎஸ்: ஓ. பன்னீர்செல்வம்
/
உலகம்

கப்பல் வழித்தடங்களுக்கு அச்சுறுத்தல் கூடாது: ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி பேச்சு

போர் தொடங்கியபின் 2-ஆவது முறையாக ஈரான் அதிபருடன் பேச்சு!

News image

ஈரான் அதிபருடன் பிரதமர் மோடி

கோப்புப்படம்

Updated On :21 மார்ச் 2026, 12:03 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

ஈரான் அதிபர் மசூத் பெஸெஷ்கியானுடன் தொலைபேசி வழியாகப் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ரமலான் வாழ்த்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

இந்த உரையாடலில் ஈரான் அதிபரிடம் மோடி, ஈகைத் திருநாள் வாழ்த்துகளுடன், இந்தப் பண்டிகைக்காலம் மேற்காசியாவில் அமைதி, நிலைத்தன்மை மற்றும் செழிப்பைக் கொண்டு வரும் என்ற நம்பிக்கையிருப்பதாகவும் தெரிவித்தார்.

முக்கிய உள்கட்டமைப்புகளின் மீதான தாக்குதல்களுக்கு மோடி கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், இந்தத் தாக்குதல்கள் பிராந்திய நிலைத்தன்மைக்கு அச்சுறுத்தலாகவும் உலகளாவிய விநியோகச் சங்கிலியைச் சீர்குலைப்பதாகவும் இருப்பதாக வருத்தம் தெரிவித்தார்.

கப்பல் போக்குவரத்துச் சுதந்திரத்தைப் பாதுகாப்பதன் முக்கியத்துவத்தையும் கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடங்கள் திறக்கப்பட்டிருப்பதுடன் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்வதையும் அவர் ஈரான் தலைமையிடம் வலியுறுத்தினார்.

ஈரானிலுள்ள இந்தியர்களின் பாதுகாப்புக்கு ஈரானின் தொடர் ஆதரவையும் அவர் பாராட்டினார். கடந்த பிப். 28-இல் ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டுத்தாக்குதல்கள் தொடங்கியபின் ஈரான் தலைமையுடன் பிரதமர் மோடி இரண்டாவது முறையாகப் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

ஈரான் போர்: பாப் எல்-மண்டேப் நீரிணையை மூடவும் திட்டம்?

கச்சா எண்ணெய் விலை 15 நாள்களில் 40% உயர்வு!

பஹ்ரைன் துறைமுகத்தில் ஈரான் தாக்குதல்!

போர் கவலையளிக்கிறது; பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும்! - பிரதமர் மோடி

வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
வதந்தி - 2 டீசர்!
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

22 மணி நேரங்கள் முன்பு