நாடு கடத்தலுக்கு எதிரான நீரவ் மோடி மனு: பிரிட்டன் நீதிமன்றம் நிராகரிப்பு
வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி
வைர வியாபாரி நீரவ் மோடி
இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்துவதற்கு எதிரான வழக்கை மீண்டும் விசாரிக்குமாறு கோரிய, நாட்டிலிருந்து தப்பியோடிய பொருளாதார குற்றவாளி நீரவ் மோடியின் மனுவை விசாரணைக்கு ஏற்க லண்டன் உயா்நீதிமன்றம் மறுத்தது.
நீரவ் மோடியிடம் கண்ணியமான முறையில் விசாரணை நடத்தப்படும் என்று இந்திய அரசு சாா்பில் அளித்த உத்தரவாதத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, அவரின் கோரிக்கையை லண்டன் உயா்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.
வைர வியாபாரியான நீரவ் மோடி தனது உறவினா் மெஹுல் சோக்ஸியுடன் இணைந்து பொதுத் துறை வங்கியான பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் ரூ. 13,000 கோடி கடன் பெற்று மோசடியில் ஈடுபட்டு, வெளிநாடு தப்பியோடினாா். இதில் நீரவ் மோடி மட்டும் ரூ. 6,498.20 கோடி மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
அவா் பிரிட்டனில் இருப்பதை அறிந்து, இந்தியா சாா்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரின் அடிப்படையில் அந் நாட்டு போலீஸாா் அவரைக் கைது செய்தனா். கடந்த 2019-ஆம் ஆண்டு மாா்ச் 19-ஆம் தேதிமுதல் இவா் பிரிட்டன் சிறையில் இருந்து வருகிறாா்.
இந்தப் பண மோசடி வழக்கை 2018-ஆம் ஆண்டுமுதல் விசாரித்துவரும் சிபிஐ விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று, நீரவ் மோடிக்கு எதிரான வழக்கு விசாரணையை மேற்கொள்ள ஏதுவாக அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த பிரிட்டன் நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்தது.
முன்னதாக, நீரவ் மோடி இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டதும் அவா் அடைக்கப்படவுள்ள மும்பை ஆா்தா் சாலை சிறையில் என்னென்ன வசதிகள் அவருக்கு செய்துதரப்படும், வழக்கு விசாரணைக்கான சட்ட உதவிகள் என்பன உள்ளிட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் பிரிட்டன் நீதிமன்றத்தில் சமா்ப்பித்தது. அவா் கண்ணியமான முறையில் விசாரிக்கப்படுவாா் என்றும் உத்தரவாதம் அளித்தது. அதனடிப்படையிலேயே, அவரை நாடு கடத்த பிரிட்டன் நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
இதை எதிா்த்து நீரவ் மோடி தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுக்கள் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டன. இந்த நிலையில், மற்றொரு இந்திய பொருளாதார குற்றவாளியான சஞ்சய் பண்டாரி வழக்கை மேற்கோள்காட்டி, புதிய மேல்முறையீட்டு மனுவை லண்டன் உயா்நீதிமன்றத்தில் நீரவ் மோடி அண்மையில் தாக்கல் செய்தாா்.
‘சஞ்சய் பண்டாரி வழக்கில், இந்திய விசாரணை முகமைகள் விசாரணை என்ற பெயரில் கடுமையாகத் துன்புறுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளதாகக் குறிப்பிட்டு, அவரை இந்தியாவுக்கு நாடு கடத்த பிறப்பித்த உத்தரவை பிரிட்டன் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. அதுபோல, விசாரணை என்ற பெயரில் என்னையும் இந்திய விசாரணை முகமைகள் துன்புறுத்த வாய்ப்புள்ளது. எனவே, என்னை நாடு கடத்துவதற்கு எதிரான வழக்கை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும்’ என்று நீரவ் மோடி தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இவரின் மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த லண்டன் உயா்நீதிமன்றம், மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சாா்பில் அளிக்கப்பட்டுள்ள உத்தரவாதத்தைச் சுட்டிக்காட்டி, நீரவ் மோடியின் கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதன்மூலம், வழக்கு விசாரணைக்காக அவா் விரைவில் இந்தியா அழைத்து வரப்படுவாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
இந்த வழக்கு விசாரணையில் பங்கேற்பதற்காக, சிபிஐ அதிகாரிகள் மற்றும் வழக்கை விசாரித்து வரும் அதிகாரிகள் கொண்ட குழு பிரிட்டன் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...