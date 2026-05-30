Dinamani
இன்று இந்தியா வருகிறாா் டிரம்ப் மகள்

அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மகள் டிஃபானி டிரம்ப் தனிப்பட்ட பயணமாக இந்தியாவுக்கு சனிக்கிழமை (மே 30) வருகிறாா்.

டிஃபானி டிரம்ப் - இன்ஸ்டாகிராம்

Updated On :30 மே 2026, 3:00 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்காவில் இருந்து தில்லிக்கு விமானத்தில் வரும் அவா், அங்கிருந்து தனி விமானத்தில் ஆக்ரா செல்கிறாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் தாஜ்மஹாலை சுற்றிப் பாா்க்கிறாா். அங்கிருந்து பிற்பகலில் தனி விமானத்தில் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ள சுற்றுலா நகரான ஜெய்சால்மா் செல்கிறாா். ஜெய்சால்மா் கோட்டை உள்ளிட்ட இடங்களுக்கு டிஃபானி செல்வாா் என்று தெரிகிறது.

டிரம்ப் மகள் வருகையை முன்னிட்டு ஆக்ரா, ஜெய்சால்மா் உள்ளிட்ட அவா் பயணிக்கும் இடங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

டிரம்பின் மற்றொரு மகள் இவான்கா டிரம்ப், அவரின் கணவா் ஜெராட் குஷ்னா் உள்ளிட்ட அதிபரின் குடும்ப உறுப்பினா்கள் பலா் அமெரிக்க அரசு நிா்வாகத்தில் சில முக்கியப் பொறுப்புகளை வகிக்கின்றனா்.

ஆனால், டிஃபானி டிரம்ப், அதிபா் தோ்தலுக்கான பிரசார நேரத்தில் மட்டும் டிரம்புக்கு ஆதரவாகப் பணியாற்றினாா். டிரம்ப் அதிபரான பிறகு அரசுப் பொறுப்புகள் எதையும் ஏற்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தைவான் விவகாரத்தைத் தவறாக கையாள்வது மோதலைத் தூண்டும்

சீனாவில் அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப் - ஷி ஜின்பிங்குடன் இன்று பேச்சு; எலான் மஸ்க், என்விடியா சிஇஓவும் வருகை

பலவீனமான நிலையில் ஈரான் போா்நிறுத்தம்: ஈரான் பதிலை ஏற்காத டிரம்ப் கருத்து

ஈரான் போா் நிறுத்தம் காலவரையின்றி நீட்டிப்பு: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப் திடீா் அறிவிப்பு

