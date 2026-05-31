Dinamani
தில்லியில் மெட்ரோ நிலையம் அருகே அடுக்குக் கட்டடம் இடிந்து விபத்து: 12 பேர் மீட்புசென்னை: கோயம்பேட்டில் காரை ஏற்றி இளம்பெண் கொலை இரண்டாம் முறையாக பட்டம் வெல்வது யாா்? பெங்களூரு - குஜராத் இன்று மோதல்! ‘ஆபரேஷன் சிந்தூா் 2.0’-க்கு பாதுகாப்புப் படைகள் தயாா்: ராணுவ தலைமைத் தளபதி உபேந்திர துவிவேதி!மேற்கு வங்கத்தில் மம்தாவின் மருமகன் அபிஷேக் பானா்ஜி மீது தாக்குதல்: கற்கள், காலணிகள் வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு!1,200 கோயில்களின் நகைகள், சொத்துகள் விரைவில் கணக்கெடுப்பு: திருவிதாங்கூா் தேவஸ்வம் திட்டம்கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மின்சார ரயில்: உச்ச நேரங்களில் 6 - 10 நிமிஷங்களுக்கு ஒரு ரயில்! நாட்டில் ரூ. 48,000 கோடிக்கு வங்கி மோசடிகள்!நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
உலகம்

டொனால்ட் டிரம்ப் உடல் எடையைக் குறைக்க மருத்துவ அறிவுரை!

டிரம்ப் 108 கிலோ உடல் எடையைக் குறைக்க மருத்துவ அறிவுரை...

News image

டொனால்ட் டிரம்ப் - AP

Updated On :31 மே 2026, 10:34 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வாஷிங்டன் : அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் உடல் எடையைக் குறைக்க மருத்துவ அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

ஜூனில் 80-ஆவது அகவையில் அடியெடுத்து வைக்கும் டிரம்ப் செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கொண்ட மருத்துவப் பரிசோதனைகளின் முடிவுகள் அடங்கிய அதிகாரபூா்வ அறிக்கையை வெள்ளை மாளிகை வெளியிட்டது. அதன்படி, டிரம்ப்பின் இதயம், நுரையீரல், நரம்பியல் உள்ளிட்ட ஒட்டுமொத்த உடல் செயல்பாடுகளும் மிகவும் சீராக இருக்கின்றன. அவர் உடலில் கொலஸ்ட்ராலைக் கட்டுக்குல் வைக்க மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதாம்.

சுமாா் 108 கிலோ எடையும் கொண்ட டிரம்ப் உடல் எடையைக் குறைக்க மருத்துவ அறிவுரை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், தமது அரசு பொறுப்புகளை முழுமையாகத் திறம்படச் செய்ய தகுதியுடன் உள்ளாா் என்றும் அவரின் தனிப்பட்ட மருத்துவா் ஷான் பாா்பபெல்லா தெரிவித்துள்ளாா்.

ட்ரெட்மில் உள்ளிட்ட உடற்பயிற்சிகளை விரும்பாத டிரம்ப், கோல்ஃப் விளையாட்டில் ஆர்வமுடையவர். அதையே தமது உடற்பயிற்சிகளில் ஒன்றாக வழக்கமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்.

அமெரிக்க வரலாற்றில் அந்நாட்டின் அதிபராகப் பதவியேற்றவர்களில் அதிக வயது முதிர்ந்த நபர் டொனால்ட் டிரம்ப் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர் அமெரிக்க அதிபராக இரண்டாவது முறையாகப் பதவியேற்றபோது, அவருக்கு வயது 78 (78 ஆண்டுகள், 220 நாள்கள்) ஆகும்.

டிரம்புக்கு வயது 80-ஐ நெருங்கிவிட்டாலும் அவருடைய இதயம் சீராகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருப்பதாகவும் அவருடைய வயதைவிட உடல்ரீதியாக அவருடைய இதயம் 14 ஆண்டுகள் இளமையாகவே உள்ளதாம்.

Summary

Trump's cardiac age was estimated to be approximately 14 years younger than his chronological age. but should lose weight and exercise more, his doctor says

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தால் மீண்டும் போர் தொடங்கும்: டிரம்ப்

பேச்சுவார்த்தை தோல்வியடைந்தால் மீண்டும் போர் தொடங்கும்: டிரம்ப்

எடையைக் குறைக்க உகந்தது கோடை - இயற்கை மருத்துவா்கள்

எடையைக் குறைக்க உகந்தது கோடை - இயற்கை மருத்துவா்கள்

ஆப்பிரிக்காவில் ஐஎஸ்-ன் இரண்டாம் நிலை தளபதி கொலை: டிரம்ப்

ஆப்பிரிக்காவில் ஐஎஸ்-ன் இரண்டாம் நிலை தளபதி கொலை: டிரம்ப்

சீனா சென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!

சீனா சென்றார் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்ப்!

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!