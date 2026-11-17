கினியாவில் சட்டவிரோத தங்க சுரங்க வழக்கு: 224 பேருக்கு சிறை
மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான கினியாவில் சட்டவிரோத தங்கச் சுரங்கங்கள் தொடா்பான வழக்கில் 224 பேருக்கு சிறைத் தண்டனை
மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடான கினியாவில் சட்டவிரோத தங்கச் சுரங்கங்கள் தொடா்பான வழக்கில் 224 பேருக்கு சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டவிரோத தங்கச் சுரங்கங்களுக்கு எதிராக கினியா அரசு இம்மாதத் தொடக்கத்தில் மேற்கொண்ட தீவிர நடவடிக்கையில் 1,200-க்கும் மேற்பட்டோா் கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த வழக்கில் குற்றத்துக்கு உடந்தையாக இருந்ததற்காக, 22 முன்னாள் உள்ளூா் அதிகாரிகளுக்கு தலா 2 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், 1 கோடி கினியா ஃபிராங்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், 202 சுரங்கத் தொழிலாளா்களுக்கு தலா 3 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையும், கூட்டாக 1,000 கோடி கினியா ஃபிராங்கு அபராதமும் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
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