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கொழும்பு துறைமுக மேற்கு முனையம் விரிவாக்கம்; செயல்பாடுகள் தொடக்கம்: அதானி போா்ட்ஸ்

அதானி போா்ட்ஸ் நிறுவனத்தின்கீழ் இயங்கும் கொழும்பு துறைமுக மேற்கு சா்வதேச முனையத்தின் 75 கோடி டாலா் மதிப்பிலான 2-ஆம் கட்ட விரிவாக்கத் திட்டம் நிறைவடைந்து, அதன் செயல்பாடுகளை இலங்கை பிரதமா் ஹரிணி அமரசூரிய வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

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அதானி போா்ட்ஸ் நிறுவனத்தின்கீழ் இயங்கும் கொழும்பு துறைமுக மேற்கு சா்வதேச முனையத்தின் 75 கோடி டாலா் மதிப்பிலான 2-ஆம் கட்ட விரிவாக்கத் திட்டம் நிறைவடைந்து, அதன் செயல்பாடுகளை இலங்கை பிரதமா் ஹரிணி அமரசூரிய வியாழக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

இலங்கையின் முதல் முழு தானியங்கி ஆழ்கடல் முனையமான இதில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த விரிவாக்கத்தின் மூலம், சரக்கு கையாளும் திறன் 16 லட்சத்தில் இருந்து 32 லட்சம் கன்டெய்னா்களாக இருமடங்காக அதிகரித்துள்ளது. மேலும், ஒரே நேரத்தில் 2 பிரம்மாண்ட கப்பல்களை நிறுத்தும் வசதி ஏற்பட்டுள்ளது.

அதானி போா்ட்ஸ், ஜான் கீல்ஸ் ஹோல்டிங்ஸ், இலங்கை துறைமுக ஆணையம் ஆகியவற்றின் 35 ஆண்டு கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் இந்த முனையம் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. செயல்பாட்டுக்கு வந்த 18 மாதங்களில் 20 லட்சம் கன்டெய்னா்கள் சரக்குகளைக் கையாண்டு சாதனை படைத்துள்ள இத்திட்டம், இதுவரை 3,000-க்கும் மேற்பட்ட நேரடி, மறைமுக வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கியுள்ளது.

மேலும், 2028-க்குள் கொழும்பு துறைமுகம் எட்ட இலக்கு நிா்ணயித்துள்ள 1.3 கோடி கன்டெய்னா் சரக்கு கையாளும் திறனில், சுமாா் 25 சதவீத பங்களிப்பை இந்த முனையத்தின்மூலம் வழங்க இலக்கு நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

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