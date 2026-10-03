காங்கோவில் எபோலா தொற்று: உயிரிழப்புகள் 4,000-ஐ கடந்தது
மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோ குடியரசில் பரவி வரும் எபோலா தொற்றால் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 4,000-ஐ கடந்துள்ளது.
மத்திய ஆப்பிரிக்க நாடான காங்கோ குடியரசில் பரவி வரும் எபோலா தொற்றால் உயிரிழந்தவா்களின் எண்ணிக்கை 4,000-ஐ கடந்துள்ளது.
காங்கோ அரசின் சமீபத்திய புள்ளிவிவரங்களின்படி, இதுவரை தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட 8,300 பேரில், 4,018 போ் உயிரிழந்துள்ளனா். இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவா்களில் கிட்டத்தட்ட பாதி போ் உயிரிழந்துள்ளதோடு, வரலாற்றிலேயே மிக அதிவேகமாகப் பரவி வரும் எபோலா தொற்றாக இது உருவெடுத்துள்ளது.
கடந்த மே முதல் காங்கோவில் பரவி வரும் அரிதான ‘புண்டிபுக்யோ’ வகை எபோலா தீநுண்மிக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட சிகிச்சையோ அல்லது தடுப்பூசியோ ஏதுமில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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