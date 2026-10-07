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கென்யாவில் முதல் எபோலா பாதிப்பு

காங்கோவிலிருந்து உகாண்டா வழியாக கென்யா வந்த பயணி ஒருவருக்கு எபோலா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

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காங்கோவிலிருந்து உகாண்டா வழியாக கென்யா வந்த பயணி ஒருவருக்கு எபோலா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதன்மூலம், கென்யாவில் முதல் எபோலா பாதிப்பு பதிவாகியுள்ளதுடன், காங்கோ, உகாண்டா, பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்கு அடுத்தபடியாக எபோலா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்ட நான்காவது நாடாகவும் கென்யா மாறியுள்ளது.

கென்ய குடிமகனான அந்தப் பயணி, காங்கோவில் கடந்த 7 ஆண்டுகளாக வசித்து வந்த நிலையில், சுமாா் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பு உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதையடுத்து, உகாண்டா தலைநகா் கம்பாலாவிலிருந்து விமானம் மூலம் கடந்த சனிக்கிழமை நைரோபி வந்தடைந்த அவருக்கு எபோலா உறுதி செய்யப்பட்டதால், உடனடியாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இருப்பினும், சிகிச்சை பலனின்றி அவா் திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு உயிரிழந்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, கென்யாவின் அனைத்து எல்லைப் பகுதிகளிலும் சுகாதாரத் துறையினா் உஷாா்படுத்தப்பட்டு, நோய்த்தொற்று பரவலைத் தடுக்க தீவிர கண்காணிப்புப் பணிகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. உயிரிழந்த நபருக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவப் பணியாளா்கள் மற்றும் குடும்பத்தினா் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனா்.

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