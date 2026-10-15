கென்யாவில் 2-ஆவது நபருக்கு எபோலா தொற்று உறுதி
கென்யாவில் 2-ஆவது நபருக்கு எபோலா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
கென்யாவில் 2-ஆவது நபருக்கு எபோலா நோய்த்தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
காங்கோவில் இருந்து கென்யா திரும்பிய 40 வயது நபா் ஒருவா் எபோலா பாதிப்பால் உயிரிழந்த நிலையில், அவருடன் நெருங்கிய தொடா்பில் இருந்த 39 வயது உறவினருக்கு தற்போது தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்பக் கட்டத்திலேயே தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதால், இவா் விரைந்து குணமடைய அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும்; அதேபோல், ஏற்கெனவே தனிப்படுத்தப்பட்டிருந்ததால் சமூகத்தில் தொற்று பரவியதற்கான எவ்வித ஆதாரமும் இல்லை என்றும் சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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