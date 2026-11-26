ஒருபுறம் போர்... மறுபுறம் எபோலா! காங்கோவில் 12,000-ஐ கடந்த பாதிப்பு!
ராணுவ-கிளர்ச்சி மோதலால் எபோலா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் சிக்கலில் உள்ளது பற்றி..
காங்கோவில் எபோலா பலிகள் உயர்வு - AP
கிழக்கு காங்கோவில் வேகமாகப் பரவிவரும் எபோலா பாதிப்பு 12 ஆயிரத்தைக் கடந்துள்ளதாக அரசுத் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
வரலாற்றில் மிக மோசமாகவும், வேகமாகவும் பரவும் எபோலா பாதிப்பு இதுவாகும். காங்கோ சுகாதார அமைச்சகத்தின் தரவுகளின்படி, வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட 12,021 பேரில், சுமார் பாதிப் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
கிழக்கு காங்கோவின புனியா நகருக்கு வடக்கே சுமார் 25 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள இகா-பேரியர் எனும் சுரங்க நகரத்தில் ராணுவத்திற்கும் - கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையே வியாழக்கிழமை காலை மீண்டும் மோதல் வெடித்தது. இதனால், மீண்டும் மக்கள் இடம்பெயர்ந்து புனியா நகரை நோக்கி வரத் தொடங்கியுள்ளனர்.
புனியா வடகிழக்கு இத்தூரி மாகாணத்தின் தலைநகராகவும், எபோலா தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் முக்கிய மையமாகவும் திகழ்கிறது.
ராணுவத்திற்கும் கிளர்ச்சியாளர்களுக்கும் இடையிலான மோதலால் நோய்ப் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்குத் தடையாக உள்ளன. மீட்புக் குழுக்கள் சில பகுதிகளைச் சென்றடைய முடியவில்லை.
வைரஸ் பாதிப்புக்குள்ளானவர்களைக் கண்காணிக்கும் பணிகளும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. சிகிச்சை மையங்களில் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும் குறைந்துள்ளதாக, உலக சுகாதார அமைப்பின் எபோலா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கான மேலாளர் டாக்டர் கேத்தரின் ஸ்மால்வுட் தெரிவித்தார்.
Ebola outbreak in Congo reaches 12,000 cases as violence forces some responders to evacuate
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