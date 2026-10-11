சௌதி அரேபியா: விமான நிலையத்தின் மீது தாக்குதல்; 9 பேர் பலி, 300 பேர் காயம்
ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதலில் 12 பேர் பலியாகியதோடு 300 க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளது குறித்து...
ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதல். - படம் - ஏபி
சௌதி அரேபியாவின் தலைநகரான ரியாத்தில் உள்ள கிங் காலித் சர்வதேச விமான நிலையம் மீது நடத்தப்பட்ட ஏவுகணைத் தாக்குதலில் 12 பேர் பலியாகியதோடு 300 க்கும் மேற்பட்டோர் காயமடைந்துள்ளதாக பொது விமானப் போக்குவரத்து அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 11) தெரிவித்தனர்.
இந்தத் தாக்குதலில் அமெரிக்கா, எகிப்து, ஜோர்டான், சிரியா, பாலஸ்தீனம் மற்றும் சூடான் போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்களும் பலியாகியதாகவும் காயமடைந்தவர்களில் பலர் கவலைக்கிடமான நிலையில் உள்ளதாகவும் அதிகாரிகள் மேலும் குறிப்பிட்டனர்.
யேமனில் ஹௌதி கிளர்ச்சிப்படைகளுக்கும், சௌதி அரசின் ஆதரவு பெற்ற அரசுப்படைகளுக்கும் இடையே கடந்த சில வாரங்களாக மோதல்கள் வெடித்துள்ளன. யேமனில் ஹௌதி படைகள் முன்னேறி வரும் நிலையில் சௌதி மீதும் தாக்குதல்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இந்த நிலையில் சனிக்கிழமை (அக். 10) நடைபெற்ற இந்தத் தாக்குதலுக்கு ஈரான் ஆதரவு பெற்ற ஹௌதி கிளர்ச்சியாளர்களே காரணம் என சௌதி அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
கடந்த ஒரு வாரத்தில் இந்த விமான நிலையத்தின் மீது நடத்தப்பட்ட மூன்றாவது மற்றும் மிகக் கொடூரமான தாக்குதல் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Civil aviation officials stated on Sunday (Oct. 11) that 12 people were killed and more than 300 injured in a missile attack on King Khalid International Airport in Riyadh, the capital of Saudi Arabia.
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