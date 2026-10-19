உலகின் முக்கிய நாடுகளில் ஜென் ஸீக்கள் போராட்டம்!
உலக நாடுகளில் ஜென் ஸீ போராட்டம் குறித்து...
இந்தியா | பிரான்ஸ் | சிலி | ஸ்பெயின் - AP
இந்தியா உள்பட உலகின் முக்கிய நாடுகளில் ஜென் ஸீ தலைமுறையினர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
சமீபத்தில் இந்தியா உள்பட உலகின் முக்கிய நாடுகளில் பல்வேறு பிரச்னைகள் தொடர்பாக இளம் தலைமுறையினர் போராட்டம் நடத்தி வருவதால், அந்தந்த நாடுகளில் அசாதாரண நிலைமை நிலவி வருகிறது.
இந்தியாவில் வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் முறைகேடு நடந்ததாக தலைமைத் தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தி, கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி தலைமையில் அரசுக்கு எதிராக இளம் தலைமுறையினர் தொடர் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
பிரான்ஸ் நாட்டில் பள்ளிகளில் போதிய உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் இல்லாதது தொடர்பாக இளம் தலைமுறையினர் போராட்டம் நடத்திய நிலையில், தற்போது விலைவாசி உயர்வு, பணவீக்கம், அந்நாட்டு அரசின் சிக்கன கொள்கைகளுக்கு எதிராக மக்களும் தொழிற்சங்கங்களும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
அரசுக்கு எதிராக சுமார் 5.5 லட்சம் பேர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக அந்நாட்டு அரசு கூறும்நிலையில், 8 லட்சத்துக்கும் அதிகமானோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பதாக தொழிற்சங்கள் கூறுகின்றன.
இதேபோல், ஸ்பெயின் நாட்டிலும் பண வீக்கம், அத்தியாவசிய பொருள்கள் விலை உயர்வால் மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி, ஸ்பெயின் நாட்டில் வருகிற நவம்பர் 29-ல் நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஜெர்மனி நாட்டில் இனவெறி, தீவிர வலதுசாரி அரசியல், ஜனநாயக உரிமை உள்ளிட்ட பிரச்னைகளை முன்வைத்து நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் மக்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
சிலி நாட்டில் கல்வித் துறையில் நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பாக அரசுக்கு எதிராக மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்துகின்றனர்.
அல்பேனியா நாட்டில் வேலைவாய்ப்பின்மை, கல்விக்கான செலவு அதிகரிப்பு, அரசுத் துறைகளில் ஊழல் உள்ளிட்ட காரணிகளால் போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
Summary
Gen Z protests in major countries of the world
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