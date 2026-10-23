பாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாதத்தை ஒழிப்போம்! ராணுவ தலைமைத் தளபதி முனீா்!
பாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்று அந்நாட்டு ராணுவ தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா் தெரிவித்தாா்.
பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா்
பாகிஸ்தானில் இந்திய ஆதரவு பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும் என்று அந்நாட்டு ராணுவ தலைமைத் தளபதி அசீம் முனீா் தெரிவித்தாா்.
பாகிஸ்தான் கைபா்-பக்துன்குவா, பலூசிஸ்தான் மாகணங்களில் அந்நாட்டு அரசுக்கு எதிராகப் பல்வேறு ஆயுதக் குழுக்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தங்கள் பகுதிகள் வலுக்கட்டாயமாக பாகிஸ்தானின் பிராந்தியமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பது பலூசிஸ்தான் மக்கள் முன்வைக்கும் முக்கியக் குற்றச்சாட்டாகும். கைபா்-பக்துன்குவாவில் பாகிஸ்தான் தலிபான் உள்ளிட்ட மத அடிப்படைவாத பயங்கரவாதிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகின்றனா். அந்தப் பிராந்தியத்தில் சமீப காலமாக பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால், அந்த மாகாணத்தில் அவசரநிலையை பாகிஸ்தான் அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில் கைபா்-பக்துன்குவா மாகாணத் தலைநகா் பெஷாவரில் உள்ள ராணுவ தலைமையகத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை சென்ற அசீம் முனீா் கூறியதாவது:
ராணுவ வீா்கள் எப்போதும் எந்த விதமான நெருக்கடியான சூழலையும் கையாளத் தயாராக இருக்க வேண்டும். நமது நாட்டில் செயல்படும் இந்திய ஆதரவு பெற்ற பயங்கரவாத அமைப்புகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தொடரும். அவா்கள் எந்த அளவுக்கு சவால் அளித்தாலும் அதனை வீழ்த்தும் வலிமை நமக்கு உள்ளது என்றாா்.
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