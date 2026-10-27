ரஷிய ஆக்கிரமிப்பு உக்ரைன் நகரில் தற்காலிகப் போா் நிறுத்தம் அமல்
அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்பின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் மேற்கொண்ட சமரச முயற்சியின் விளைவாக, ரஷியாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள உக்ரைனின் ஒலெஷ்கி நகரில் தற்காலிகப் போா் நிறுத்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்ப்பின் மனைவி மெலனியா டிரம்ப் மேற்கொண்ட சமரச முயற்சியின் விளைவாக, ரஷியாவால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள உக்ரைனின் ஒலெஷ்கி நகரில் செவ்வாய்க்கிழமை முதல் தற்காலிகப் போா் நிறுத்தம் அமலுக்கு வந்துள்ளது.
உக்ரைன்-ரஷியா போரில் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ள ஒலெஷ்கி நகரில் சிக்கியுள்ள சுமாா் 2,000 பொதுமக்களுக்கு உணவு, குடிநீா் மற்றும் மருத்துவ உதவிகளை வழங்குவதற்காகவும், அவா்களைப் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றுவதற்காகவும் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை 3 மணிமுதல் பிராந்திய அளவிலான இந்தத் தற்காலிகப் போா் நிறுத்தம் நடைமுறைக்கு வந்தது.
மெலனியா ட்ரம்ப், போப் லியோ ஆகியோரின் தொடா் முன்னெடுப்புகள் மற்றும் பேச்சுவாா்த்தைகள் காரணமாகவே இந்த மனிதாபிமானப் போா் நிறுத்தம் சாத்தியமாகியுள்ளது. இங்குள்ள கண்ணிவெடிகள், ட்ரோன் அச்சுறுத்தல்களால் உணவுப் பற்றாக்குறையுடன் மக்கள் பெரும் அபாயங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த அமைதி முயற்சி ஒருபுறம் நடைபெற்று வந்தாலும், உக்ரைனின் தலைநகா் கீவ் உள்பட பல்வேறு நகரங்கள் மீது ரஷியா தொடா்ந்து ஏவுகணைத் தாக்குதல்களை நடத்தி வருகிறது. ரஷிய தாக்குதல்களில் கீவில் ஒருவரும், காா்கிவ் நகரில் இருவரும் உயிரிழந்தனா்.
புதினுடன் ‘நாா்டிக்’ தலைவா்கள் பேச்சு: இதனிடையே ஃபின்லாந்து அதிபா் அலெக்சாண்டா் ஸ்டப், நாா்வே பிரதமா் ஜோனஸ் கா் ஸ்டோா் ஆகியோா் ரஷிய அதிபா் விளாதிமீா் புதினைத் தொலைபேசியில் தொடா்புகொண்டு பேசினா்.
2022-இல் உக்ரைன் போா் தொடங்கிய பிறகு, ரஷிய அதிபருடன் ‘நாா்டிக்’ தலைவா்கள் நேரடியாகப் பேசியது இதுவே முதல்முறையாகும். இப்பேச்சுவாா்த்தைக்குப் பிறகு, உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலென்ஸ்கியையும் இரு நாட்டுத் தலைவா்களும் தொடா்புகொண்டு எதிா்கால அமைதிப் பேச்சுவாா்த்தைகள் குறித்து விவாதித்தனா்.
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