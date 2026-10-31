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நீதிமன்றத் தலைவா் பணியிடை நீக்கம்: போலந்தில் நள்ளிரவுப் போராட்டம்!

போலந்தில் நீதிமன்றத் தலைவா் பணியிடை நீக்கப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நள்ளிரவில் போராட்டம்...

Poland

போலந்தில் போராட்டம் - AP

Updated On :

போலந்து நாட்டின் அரசியல் சாசன நீதிமன்றத் தலைவா் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டதைக் கண்டித்து நீதிமன்ற வளாகத்தின் வெளியே நள்ளிரவில் மாபெரும் போராட்டம் வெடித்தது.

ஐரோப்பிய ஆதரவு நிலைப்பாடு கொண்ட தற்போதைய பிரதமா் டொனால்ட் டஸ்க் தலைமையிலான அரசின் இந்நடவடிக்கைக்கு எதிராக முக்கிய எதிா்க்கட்சி ஆதரவாளா்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினா். அப்போது, காவல்துறையினா் மீது பொருள்களை வீசித் தாக்குதல் நடத்திய 3 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

இத்திடீா் அரசியல் குழப்பத்தையடுத்து, ஆப்பிரிக்க நாடான செனகலுக்குப் பயணம் மேற்கொண்டிருந்த போலந்து அதிபா் கரோல் நவ்ரோக்கி, அவசரமாகத் தாயகம் திரும்பினாா். தொடா்ந்து, நீதிமன்றத்துக்குச் சனிக்கிழமை நேரில் சென்ற அவா், பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட தலைவா் போக்டன் ஸ்வீச்கோவ்ஸ்கியை நீதிமன்றத்துக்குள் பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்றாா்.

Summary

Court president suspended: Midnight protest in Poland

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