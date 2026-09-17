அமெரிக்காவில் செய்தி சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த ஹெலிகாப்டா் விபத்து: 3 போ் பலி

அமெரிக்காவில் செய்தி சேகரிப்பில் ஈடுபட்டிருந்த ஹெலிகாப்டா் விபத்து: 3 போ் பலி
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் பேருந்து விபத்து குறித்து செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற, உள்ளூா் தொலைக்காட்சிக்குச் சொந்தமான ஹெலிகாப்டா் விபத்துக்குள்ளாகி, தீப்பற்றியதில் 3 போ் பலி
அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் நகரில் பேருந்து விபத்து குறித்து செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற, உள்ளூா் தொலைக்காட்சிக்குச் சொந்தமான ஹெலிகாப்டா் விபத்துக்குள்ளாகி, தீப்பற்றியதில் 3 போ் உயிரிழந்தனா்.
சாட்ஸ்வொா்த் பகுதியில், எஸ்யுவி ரக காரும் நகரப் பேருந்தும் மோதிக்கொண்டதில் இருவா் உயிரிழந்தனா்; 6 போ் காயமடைந்தனா்.
இவ்விபத்து நடந்த இடத்துக்கு அருகே செய்தி சேகரிக்கச் சென்றபோதே ஹெலிகாப்டா் விபத்துக்குள்ளானது. அப்போது ஏற்பட்ட தீவிபத்தால், அங்கு வாகன நிறுத்துமிடத்தில் நின்றுகொண்டிருந்த ஒருவரும், ஹெலிகாப்டரில் பயணித்த இருவரும் உயிரிழந்தனா். மேலும், காயமடைந்த இருவா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
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